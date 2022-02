Reforma eléctrica de AMLO podría dejar a una parte de México sin electricidad, advierte la Concamin

México.- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que, de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión, podría dejarse a una parte de México sin electricidad en dos años.

Asimismo, alertó que, de no modificarse la iniciativa de enmienda en materia energética que impulsa el jefe del Ejecutivo Federal y su partido, avalándose tal y cual está, esto podría generar costos de entre 60 y 120 mil millones de dólares, por concepto de incumplimiento de tratados comerciales de parte de la república mexicana.

“Incrementaría el costo de electricidad, porque la generación eléctrica de CFE es más cara que la del sector privado. Habría un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional. El costo de producción total subiría en al menos 60 mil millones de pesos anuales, 600 mil millones en una década y en conjunto con de subsidio de 70 mil millones al año y las inversiones adicionales que tendría que hacer CFE el boquete entre 1.7 y 2 billones de pesos”, puntualizó el presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, Regulo Salinas

Leer más: Volaris y VivaAerobus dan batalla a Aeroméxico y ganan usuarios con menos aviones

En la conferencia de prensa virtual "Efecto de la Reforma Eléctrica", el presidente de la Comisión de Energía del organismo, sostuvo que, de validarse la también conocida como "contrarreforma energética", ello supondría cuatro efectos graves para el país: la cancelación de la transición energética, afectación a las finanzas nacionales, aumento a los costos de la electricidad, así como daños a la salud y al medio ambiente.

"Aquí lo grave es que la inmensa mayoría del país, se ve inmediatamente afectado porque no tienen un medio de defensa, porque va a empezar a haber, faltar electricidad en un par de años; en unos años habrán regiones del país que no tengan suficiente generación, no tendrán energía, en dos o tres años se puede generalizar en el país, por la falta de inversión”, expuso.

En tanto, el ejecutivo de la Concamin sostuvo que, al día siguiente de ser publicada la reforma eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), todas las plantas del sector privado que producen energía eléctrica, que en la actualidad generan más del 60% de la energía que se usa en México, ya no tendrían los permisos para producirla, cancelando todos los contratos entre empresas particulares y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Leer más: Inegi dice que tasa de desempleo en México disminuyó en cuarto trimestre del 2021

Por último, el presidente de la Comisión de Energía adelantó que la aprobación de la contrarreforma energética haría que el Estado mexicano tenga que hacerle frente a controversias internacionales, indicando que, varios bufetes de abogados, prevén que esta situación podría costarle a la nación entre 60 y 120 mil millones de dólares", precisó.