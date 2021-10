Reforma eléctrica de AMLO sentenciaría a muerte a las Pymes: ANEI

México.- La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) alertó que la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una sentencia de muerte para miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas que en la actualidad sobrellevan una profunda crisis a raíz de la pandemia de Covid-19 y la carencia de apoyos.

Fernando Turnes Dávila, presidente del organismo, sentenció que el proyecto que propone el titular del Poder Ejecutivo Federal significa un retroceso en materia de competitividad, ya que tiene como objetivo regresar el monopolio de la industria a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este tenor, la ANEI exhortó a los legisladores de las diferentes bancadas que integran el Congreso de la Unión a votar en contra de las enmiendas presidenciales, ya que señaló que, de no ser así, se incrementaría el riesgo de apagones, así como de desabasto y aumento a las tarifas del servicio de energía eléctrica.

“Aumentaría el riesgo de apagones, desabasto y el aumento de las tarifas de electricidad”, indicó Turner Dávila.

A la vez, la Asociación hizo un llamado a las empresas y organismo empresariales y sociales a manifestarse por una competencia abierta, poniendo fin a los oligopolios.

El líder empresarial enfatizó que aunque la CFE tenga todo para entrar en el campo de la competencia de producción de energía eléctrica, no lo podrá hacer si es que no cuenta con una estructura para concretarlo.

"Lo que requiere una administración capaz, libre de política y burocracia y reglas laborales que premien el desempeño y la eficiencia”, subrayó.

Enfatizó que si la empresa productora del Estado estuviera fuerte y reuniera las condiciones para ser competitiva sería de gran beneficio para la ciudadanía mexicana, no obstante, reprochó que eso no sea lo que propone la reforma eléctrica de López Obrador, pues la actual administración tiene por objeto protegerla y no innovarla.

"Los monopolios y las empresas dominantes públicas o privadas, son la principal causa de la falta de competitividad y crecimiento, lo que ahoga a millones de empresas que están abiertas a la competencia internacional", precisó el presidente de la ANEI.

Remarcó que la pésima calidad en los servicios de luz eléctrica y de la calidad de las gasolinas se ha recrudecido en México a consecuencia de la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).