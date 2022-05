Regañan a la Secretaría de Economía por la verificación de autos con la NOM 236

CIUDAD DE MÉXICO 18-May-2022.- La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y su equipo de normatividad recibieron un "jalón de orejas" por la publicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre verificación físico-mecánica de vehículos.

"Nos jalaron las orejas, de por qué andamos queriendo cobrar. Está equivocado el tema, no seríamos nosotros quienes cobraríamos", afirmó la Secretaria en una conferencia donde se dio a conocer el Expediente Electrónico Empresarial.

La NOM 236, publicada la semana pasada, plantea revisar a todos los autos del País con más de cuatro años de antigüedad en sus condiciones físico-mecánicas, pero el Presidente pidió revisarla y en su caso eliminarla si genera algún costo para la población. Clouthier añadió que es necesario acabar la especulación sobre la NOM 236.

"Que acabe la especulación y no solamente eso, sino que le entiendan, porque no le entienden a lo que dijeron que era, que no es y que quién sabe si será", dijo.

Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE, explicó que si se queda la NOM 236 no implicará mayores trámites ni costos para los usuarios.

"Ni un centavo de esto iba para el Gobierno, sino que sería para los organismos autorizados. Hay dos instrucciones muy claras del Presidente: que no se haga algún tipo de nuevo trámite, que no se obligue al ciudadano a realizar alguna acción adicional, y que no cueste al ciudadano", comentó.

Programa piloto

En la Ciudad de México, desde 2020 los taxis cumplen con la revisión físico-mecánica que pide la NOM, una medida que ha funcionado como esquema piloto.

Cada año, las unidades pagan 563 pesos por una revisión que dura 10 minutos, sin contar el tiempo de espera, dijo Luis Salinas, director operativo de Maha México, empresa alemana dedicada a la venta de equipos de inspección vehicular y quien participó en la elaboración de la NOM 236.

Hasta ahora no hay notificación sobre modificaciones a la norma, por lo que a fines de noviembre todos los autos ligeros del País deberán cumplir con la verificación, desglosada en sistema de dirección, frenos y iluminación, entre otros, para obtener un holograma.

Para los taxis de la Capital del País, el holograma lo expide la Semovi y se obtiene en los centros de verificación. Si no se consigue se tabulan los daños de la unidad para hacer otra revisión gratuita.

En principio se describen los defectos leves, por ejemplo que el depósito de aceite de la dirección tenga fuga, por lo que se le pide al usuario reparar y tiene 180 días para circular, repararlo y volver a verificar sin costo.

Si bien la revisión es un gasto que deben hacer los taxistas, Salinas dijo que con el diagnóstico que se arroja el usuario puede sacar conclusiones sobre si volver al mismo mecánico o comprar las refacciones en el lugar de siempre.

"Ya puedes saber si el mecánico de tu confianza está haciendo bien las cosas, si la refacción que compraste es de buena calidad, si los intervalos que estás determinando para realizarle los mantenimientos son los adecuados y eso tiene un impacto directamente en los costos, o sea o te ahorras o te lo complicas más", explicó.

Al inicio, cuando en los taxis la norma se puso en marcha se hizo a través de un periodo de transición y flexibilidad, por lo que se espera que pueda ocurrir lo mismo con la de los vehículos particulares.

