Regularización de autos chocolate en México, área de oportunidad para aseguradoras: Amasfac

México.- La regularización de los denominados "autos chocolate" que circulan en el territorio nacional puede convertirse en un gran mercado para las empresas aseguradoras, aseguró la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas (Amasfac).

La próxima semana el Registro Público Vehicular (Repuve) habilitará la plataforma electrónica donde los propietarios de los autos chocolate podrán registrar su cita para la legalización de estas unidades automotrices en México.

El presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas, Gerardo de la Garza Ramírez, hizo hincapié en que el decreto del gobierno federal mediante el que se autoriza la regularización en 12 estados de los automóviles que son introducidos de Estados Unidos de forma ilegal traerá un mayor movimiento al sector.

Leer más: Gobierno Federal presume que México tiene una de las gasolinas más baratas de América Latina

“Se tiene la Ley Federal pero falta la conciencia de los policías, de la autoridad para multar y ejercer el reglamento. Por ejemplo, me detiene la Guardia Nacional y no piden el seguro del auto, solo cuando hay un percance vial. Además, la sociedad debe tener conocimiento que andar sin seguro y manejando es un riesgo, como no tener vacuna. Cuando pasa y no estás protegido, ¿con qué paga esa persona?”, apuntó.

No obstante, el directivo enfatizó que se debe trabajar en la cultura de la prevención en los conductores de unidades automotrices, así como las autoridades deben empeñarse por aplicar las leyes en la materia.

“Claro que es un mercado atractivo la legalización de los autos extranjeros o ilegales, tenemos muchos productos ya diseñados, como “Choca tranquilo”, donde buscan ayudar a que toda la población tenga acceso a un seguro básico. El mayor beneficio para los seguros es tener estos coches en el padrón federal, eso los hará asegurables”, explicó.

En este sentido, de la Garza Ramírez indicó que lo que hará que los autos chocolate puedan ser asegurados por las compañías es el registro vehicular que se implementará de estos, con lo que los propietarios podrán acceder a un seguro básico para la unidad.

Leer más: Profeco comparte lista de precio de marisco y pescado para que consumidores no sean estafados

En un principio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había avalado la regularización de los autos chocolate solamente en 10 estados (Baja California, Nuevo León, Durango, Michoacán, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila), pero en la última modificación a la disposición publicada en enero del presente año, fueron añadidos al decreto los estados de Zacatecas y Sinaloa.