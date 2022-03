Reparto de utilidades 2022: ¿Cuándo es la fecha límite de entrega de esta prestación?

Uno de los beneficios del empleo formal en México es contar con las prestaciones de ley que incluyen el Seguro Social, Afore, acceso a un crédito de vivienda, el pago de aguinaldo, así como el reparto de utilidades.

Esta prestación a la que muchos empleados tienen derecho, en caso de que tu empresa entregue este beneficio, debes saber que existe una fecha límite para que se te comparta el monto, en caso de que se incumpla la fecha que oficial, puedes acudir a las autoridades a presentar una reclamación o queja.

Cabe resaltar que el reparto de utilidades es un derecho constitucional de la población trabajadora, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando estas generen. Esto hace que los pocos trabajos que ofrecen esta prestación de ley por lo que son muy solicitados.

El reparto de utilidades se obtienen las ganancias totales de la empresa, estás se reparten igual entre los colaboradores y se toman en cuenta los días que han trabajado por año los empleados.

Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha señalado en diversas ocasiones que las personas que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, que sea remunerado con un salario, tienen derecho a las utilidades, sin embargo, no todas las empresas las entregan.

¿Cuándo es la fecha límite para entrega de utilidades?

Según la plataforma web del gobierno de la Ciudad de México (Cdmx), para las empresas (personas morales), esta obligación se genera a partir del primer día hábil de abril y como fecha límite el último día de mayo, en el caso de las personas físicas del primer día hábil de mayo y hasta el último día de junio.

Si tu empresa generó utilidades, pero no te las quiere pagar, puedes acudir Ante la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje en la Ciudad de México, para el caso de no contar con un abogado particular, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) de manera gratuita realizará el patrocinio del juicio laboral ante la autoridad referida.