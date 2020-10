Requiere México contrapesos políticos contra la crisis económica 

México.- Contrapesos políticos es lo que requiere México para poder sobrellevar la crisis económica que está pronosticada para los próximos dos años, esto mediante representantes locales que generen equilibrios en la toma de decisiones del Gobierno Federal, recomendó el economista Macario Schettino.

Recordó que debido a las malas decisiones que se han tomado en cuanto a la economía de México, es que se cuenta con un pronóstico de que se cuente con un decrecimiento del 10 por ciento del PIB este año, y para el año entrante se tendrá un crecimiento solamente de entre el dos y tres por ciento, y para regresar al tamaño en el que se encontraba en el 2018 se tendrá que esperar al 2024 cuando el gobierno se vaya.

En cuanto a los pronósticos de expertos economistas, del Banco de México y de su persona, destacó que estos llegan al mismo lugar, que es un pronóstico de decrecimiento de la economía mexicana, por lo que se tendrá que explicar el por qué continuará sin crecer la economía después de que se acabe el pretexto de los efectos derivados de la pandemia, y el cierre de empresas se multiplique al igual que la pérdida de empleo, esto a la par del decrecimiento.

Asimismo, agregó que durante los primeros meses del año entrante se espera que se tengan noticias importantes y alentadores para otras economías del mundo que irán mejorando de las afectaciones de la crisis mundial, lo que no sucederá en México por la no aplicación de recursos para apoyo del sistema económico, cancelación de proyectos e implementación de sumas muy elevadas de presupuesto en obras que no dejan grandes aportes al país considerando que se encuentra en marco de una pandemia.

El economista destacó que a su parecer el ayudar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador esta en manos de los ciudadanos y en las elecciones del 2021, esto pues se requiere un contrapeso que lo obligaría a negociar las decisiones, y construir acuerdos mediante los representantes en los estados y en las cámaras de diputados, además en algunos estados que eligen también presidentes municipales.

“Si se deja de tener mayorías calificadas se van a dejar de hacer cosas tan extrañas como cancelar los fideicomisos, las otras cosas que ha hecho y las que amenaza ha hacer, entonces para que no se tenga esa preocupación y empiece a negociar vamos ayudándole teniendo gobernadores y diputados federales que le ayuden a tener un contrapeso”, reiteró.