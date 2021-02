Retrocede ASF: costo de la cancelación del NAIM es menor

México.- El día de hoy la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aclaró que las cifras presentadas en relación al costo que supuso la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) son inconsistentes, motivo por el cual la Entidad Fiscalizadora Superior lleva a cabo una exhaustiva revisión de la cuantificación, por lo que el precio de la anulación del NAIM puede ser menor a los 331 mil 996 millones presentados el fin de semana pasado.

Mediante un comunicado difundido por la cuenta oficial de Twitter del auditor Agustín Caso Raphael, la Entidad clarificó que el monto estratosférico que se había dado a conocer durante la tercera entrega de la cuenta pública ante la Cámara de Diputados no corresponde al monto que realmente costó la cancelación de la estructuración del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco.

Auditoría Superior de la Federación da a conocer "error metodológico" en estimación del costo de la cancelación del NAIM/ Fuente: Twitter @CasoAgustin

En el documento se detalla que el error recayó en una "deficiencia metodologica" utilizada para estimar el costo de la acción realizada por la actual administración federal en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, se menciona que la auditoría que se hizo en relación a este aspecto, considero tanto los flujos pasados como futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas que no representan un gasto, pero sí un flujo de salida. Aunado a ello, también se contemplaron los Bonos de Circulación, mismos que ya eran tomados en cuenta dentro del costo de la inversión ejercida.

Aunado a todo lo anterior, la auditoria llevada a cabo por la ASF consideró intereses de vencimientos futuros, por lo que estos no representan un monto actual, sin embargo, se concretarán en la medida que los anteriormente mencionados bonos no sean salvaguardados; de no ser el caso, pasarán a formar parte del costo de cancelación.

En el escrito se señala que cuando el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, tenga más elementos para establecer una conclusión final en cuanto a la auditoria número 1394-DE, en la que se encontró un costo mayor de 232% al estimado por el gobierno federal en la cancelación del NAIM, se hará de conocimiento público el costo real de dicha anulación.

La ASF destaca que, con estricto apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, está en todo du derecho de presentar sus análisis, cifras y modelos que crea necesarios en este caso en particular, mismas que serán estudiadas por la Entidad Fiscalizadora Superior.

Por último, se aclara que las auditorias son realizadas con el objetivo de fortificar el buen desarrollo de las cuentas y políticas públicas, no obstante, no son "vinculantes en sus recomendaciones".