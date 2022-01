Ricardo Salinas Pliego se burla de quienes culpan a los ricos de que haya pobres

"No señor, si hay pobres es porque hay mala distribución de la riqueza , porque los ricos evaden impuestos, porque tienen empresas off shore. Porque hay una acumulación diabólica en pocas manos de la riqueza mundial", le respondió la usuaria @paulinaandradeA.

"Es una analogía muy pobre, los que tienen buena salud no tienen relación con los enfermos, en cambio hay ricos que explotan pobres, también ricos que roban de los pobres ", escribió el usuario @SurfPiplup.

"La desigualdad... no sólo es inevitable sino es necesaria para el progreso de la sociedad!", justificó el magnate.

Apenas el pasado 24 de diciembre, el dueño de Banco Azteca salió en defensa de la desigualdad como algo necesario para el progreso, llamando "jodidos" a quienes lo cuestionaban o no estaban de acuerdo con él.

Raúl Durán Periodista

