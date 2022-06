SAT: ¿Me pueden multar por no entregar la Constancia de Situación Fiscal en tiempo y forma?

La Constancia de Situación Fiscal se ha vuelto un tema tendencia durante las últimas semanas debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a las empresas entregar el documento a la autoridad fiscal debido a fin de comprobar la situación tributaria de los empleados y la empresa.

Durante varias semanas los centros de atención se han llenado de filas de los empleados que buscan entregar el documento antes del 1 de julio, debido a que esa fue la fecha límite establecida por la autoridad, pues este será un requisito para que las empresas puedan expedir los recibos de nómina bajo el nuevo formato CFDI 4.0.

Se trata de un documento expedido por el SAT que contiene información del contribuyente ya sea moral o físico como el Registro Federal de Contribuyentes es decir el RFC, además de la Cédula de Identificación Fiscal, datos personales, régimen fiscal, la actividad económica con la que se dio de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.

¿Me pueden multar por no entregar la Constancia Fiscal?

Una de las preguntas más comunes que han surgido durante estos últimos días, es saber si los empleados pueden ser multados por no entregar el documento. La autoridad tributaria informó que, para este año, las personas físicas no están obligados a presentar la Constancia, en caso de no hacerlo no enfrentarán ninguna multa.

Sin embargo, el SAT señaló que, aunque para este año, ningún empleado está obligado a entregar el documento, en el caso de que las empresas no realicen la entrega de las Constancias en tiempo y forma, serán sancionadas y acreedoras a una multa.

Existe la opción de obtener la constancia de situación fiscal sin contraseña, mediante la aplicación SAT ID. Estos son los pasos para obtenerla

Descargar la aplicación SAT ID en su dispositivo móvil o ingresar a satid.sat.gob.mx.

Ingresar tu RFC, correo electrónico personal y tu número de teléfono móvil (opcional).

Adjuntar o capturar la foto de tu identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados.

Grabar un video pronunciando la frase que la aplicación indique, procurar que el video sea claro y la frase que se te pide repetir se escuche correctamente.

Firmar de manera autógrafa la solicitud de envío de constancia.

Conservar la solicitud firmada con el número de folio asignado

con el número de folio asignado Una vez que el trámite sea revisado, recibirás una respuesta en un máximo de cinco días hábiles posteriores a tu solicitud.