SAT: ¿Podrían retener el sueldo si no presentas tu Constancia de Situación Fiscal?

Durante los últimos días han surgido muchas dudas en relación a la Constancia de la Situación Fiscal que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y una de ellas es lo que podría suceder en caso de que el empleado no se la presente a sus patrones.

Algunas personas podrían pensar que no comparten dicho documento a las oficinas de nuestro lugar de trabajo, lo que podría tener consecuencias a una retención del salario, esto significa que podría no llegar nuestra quincena, sin embargo, la realidad es que este escenario no es posible en el contexto, debido a que con o sin tal documentación, el pago por nuestro trabajo debe llegar a nuestras cuentas sin algún problema.

Según lo publicado por el SAT desde su portal web, el empleado no está obligado a realizar el trámite para presentar la Constancia de Identificación Fiscal, pero no es la misma historia para los patrones, quienes si tienen la obligación de solicitarla.

¿Por qué podrían retener mi salario?

Según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, los descuentos en los sueldos están prohibidos, sin embargo, existen algunas excepciones como las siguientes:

Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.

por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del 15% del salario.

que no podrá exceder del 15% del salario. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.

para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro.

para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios.

alimenticias en favor de acreedores alimentarios. Pago de las cuotas sindicales ordinarias.

Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios.

¿Cómo puedo obtener la Constancia de Situación Fiscal?

Existe una manera vía electrónica a la que cualquier afiliado al SAT podría recurrir para generar su Constancia de Situación Fiscal. Para ello tendrás que ingresar al portal SAT ID y seguir los pasos que te solicita, bajo el entendido de que deberás contar con los siguientes requisitos:

Correo electrónico

Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

INE

Cédula profesional con fotografía o pasaporte

Te recomendamos leer:

Primero debes acudir con un experto, puedes solicitarla asesoría de un contador, esto con el objetivo de que tengas claro el motivo de tu adeudo y cuáles son las opciones específicas, cabe destacar que en caso de que tengas un adeudo con la autoridad fiscal, el SAT te habrá notificado a través del Buzón Tributario.

Al momento de que confirmes los motivos y la cantidad de dinero que debes, debes considerar que tienes hasta 30 días hábiles para cumplir con el pago, pues de lo contrario serás sancionado con multas, intereses y recargos.