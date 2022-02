SAT: ¿Puedo negociar el adeudo que mantienes con el fisco? Aquí te decimos cómo puedes hacerlo

Queda poco tiempo para que los contribuyentes realicen su declaración anual de impuestos, esto y la suma de las modificaciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha hecho que los usuarios tengan muchas dudas de cómo realizar estos procesos de manera correcta y evitar problemas con la autoridad fiscal.

Una de las dudas más comunes entre los contribuyentes es qué sucede en caso de que el SAT te notifique sobre un adeudo qué tú no puedes, ya sea porque no cuentas con el ingreso suficiente o te encuentras desempleado y no puedes pagar, entonces te diremos cuál es la situación que podrás llevar a cabo.

Es por eso que te diremos qué es lo que puedes hacer si actualmente te encuentras en una de esas circunstancias y cuáles son las soluciones que te ofrece la autoridad fiscal para que no te enfrentes a problemas con el SAT.

¿Qué pasa si no puedo pagar mi adeudo al SAT?

Primero debes acudir con un experto, puedes solicitarla asesoría de un contador, esto con el objetivo de que tengas claro el motivo de tu adeudo y cuáles son las opciones específicas, cabe destacar que en caso de que tengas un adeudo con la autoridad fiscal, el SAT te habrá notificado a través del Buzón Tributario.

Al momento de que confirmes los motivos y la cantidad de dinero que debes, debes considerar que tienes hasta 30 días hábiles para cumplir con el pago, pues de lo contrario serás sancionado con multas, intereses y recargos.

Cabe resaltar que en caso de qué el comportamiento se mantenga, la autoridad fiscal podría proceder al embargo de tus bienes con el objetivo de liquidar el monto de la deuda, así lo señaló la dependencia.

¿Cómo puedo liquidar el adeudo con el SAT?

De acuerdo a la información presentada por las autoridades, en caso de no contar con los recursos necesarios para pagar tus obligaciones fiscales, podrás solicitar liquidar la deuda en parcialidades de 12 y hasta 36 meses.

Sin embargo, si no tienes la posibilidad económica para saldar en tiempo y forma con estas alternativas, puedes solicitar una prórroga al ofrecer en garantía un bien inmueble, depósito o título de valor que demuestre tu solvencia, esto para saber la capacidad para saldar tu endeudamiento y que el SAT te ofrezca la posibilidad de la prórroga.

Durante este 2022, el Servicio de Administración Tributaria, implementó nuevas medidas con el objetivo de que los mexicanos realicen de manera correcta y en tiempo y forma su ejercicio fiscal, a fin de conseguir una mayor recaudación de impuestos, de acuerdo a las autoridades fiscales.