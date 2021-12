SAT: ¿Tendrás que pagar impuestos en el 2022 por depósitos o transferencia?

La Miscelánea Fiscal del 2022 ha cambiado las reglas de juego para diversos pagos de impuestos y trámites, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha implementado nuevos procesos, uno de los más resaltables es que a partir del próximo año es que todos los jóvenes a partir de los 18 años deberán tramitar su RFC.

Aunque la dependencia señaló que el trámite será obligatorio y con el objetivo de evitar el robo de identidad, también señaló que en caso de que los jóvenes no reciban ingreso, no se verán obligados a presentar declaración, sin embargo, este no es el único cambio que se espera para el 2022.

Una de las preguntas recurrentes es saber si los depósitos y transferencias bancarias pagarán impuestos, y pues te despejaremos todas las dudas que presentes, sobre el tema de la declaración a partir del 2022, esto con la información que ha proporcionado el mismo SAT.

Transferencias bancarias y/o depósitos ¿pagarán impuestos?

Aunque dentro de lo estipulado en la Miscelánea Fiscal del 2022 no existe ningún apartado en donde se mencione que realizar depósitos o transferencias a personas físicas pueda generar impuestos, si tienes que saber que dependiendo del monto.

Por su parte el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, señaló que una de las principales reformas que aparecen en la miscelánea es que todas las instituciones financieras tendrán la obligación de informar al SAT sobre los depósitos mayores a 15 mil pesos por cada mes.

De igual manera, esta medida será aplicada para todos los montos superiores a esta cantidad, así como también las adquisiciones en efectivo de cheques de caja; sin embargo, quedan exentos los depósitos que se realicen a través de transferencias electrónicas.

Los medios para contactar o solicitar información de la dependencia fiscal son: Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22, así como el correo electrónico: denucias@sat.gob.mx, SAT Móvil, la cual podrás utilizar desde tu teléfono móvil, mientras que el portal https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia, y por último de teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas del SAT.