SAT alerta a contribuyentes sobre malas prácticas en la emisión de las facturas CFDI 4.0

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha informado que la autoridad fiscal ha identificado 10 malas prácticas que efectúan los contribuyentes en la emisión de facturas entre las que se encuentra negar la emisión de la factura al pagar en efectivo.

Asimismo, también señaló que tanto emisores como receptores de facturas conozcan estas malas prácticas, la autoridad fiscal busca proteger el derecho que tienen los contribuyentes para deducir y acreditar impuestos, agregó el SAT en su comunicado.

Asimismo, no expedir o expedirlas sin los requisitos que señala la autoridad fiscal, no entrega no poner a disposición del cliente de las facturas se consideran infracciones que puedan llevar a la clausura de un establecimiento.

Te puede interesar: Parlamento Erupeo pide a AMLO que deje de atacar a periodistas y frene agresiones

El SAT recuerda a los contribuyentes que puede denunciar estas prácticas indebidas en su página de internet. Aquí te decimos las 10 malas prácticas que detectó el SAT:

Exigir datos extras al RFC, nombre, denominación o razón social, régimen fiscal y código portal del receptor. Quien solicita la factura sólo debe compartir de manera verbal su información y cualquier dato adicional a los manifestados no son requisitos para la emisión.

Obligar a proporcionar un correo electrónico, esto es opcional. Proporcionar el correo es una facilidad a la que tiene derecho el receptor de la factura para obtenerla, pero no es obligatorio proporcionarlo.

Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita una factura. Es importante resaltar que esta debe incluir el IVA, sin importar si se solicita o no la factura.

Obligar al receptor a generar la factura en un portal. La factura se debe entregar en el establecimiento en donde se realice la operación y al momento, si así lo requiere el contribuyente.

Negar la factura bajo el argumento de que no se solicitó en el momento de la transacción, pues esta se puede emitir después de la compra, siempre y cuando se realice durante el mismo año de la operación.

Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada.

Solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le dará a la factura. Por el campo no lo proporciona el receptor, por lo que se debe utilizar la clave, “Por definir”, o bien la que señale el receptor.

Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo. No importa el medio de pago de un producto o servicio, se debe emitir la factura.

No emitir factura cuando se reciben pagos por anticipado.

No emitir factura. El SAT no tiene suscrito convenio con ningún contribuyente, cámara o asociación para la no emisión de facturas electrónicas.

SAT amplía plazo para Carta Porte, tendrán hasta el 30 de septiembre

Mediante un comunicado de prensa, el Servicio de Administración Tributaria, informó que se extenderá el tiempo para realizar efectuar el complemento de Carta Porte hasta el 30 de septiembre, en lugar del 31 de marzo, esto para que los empleados puedan familiarizarse con el procedimiento.

Te puede interesar: VIDEOS: Caída de nieve y agua nieve en Ciudad Juárez sorprende este viernes

“En razón de un gradual proceso de incorporación por parte de algunos usuarios, el Servicio de Administración Tributaria informa que el periodo de transición para emitir el complemento de Carta Porte sin sanciones se extenderá hasta el 30 de septiembre del 2022”, comunicó la dependencia.

El órgano, ha informado que también dio a conocer que más de 57 mil contribuyentes ya emiten sus facturas electrónicas con el complemento de la Carta Porte, sin embargo, la nueva ampliación de la fecha obligatoria para el uso regular de este proceso.