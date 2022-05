SAT amplia el tiempo para cancelar fracturas electrónicas de años anteriores

Pese al tema de histeria que se mantiene alrededor del trámite de la Constancia de Situación Fiscal, la autoridad tributaria ha señalado que ampliara la fecha para que los contribuyentes que tienen facturas electrónicas (CFDI) de años pasados puendan cancelarlas, lo cual significa una buena oportunidad para los usuarios.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), señaló que será hasta el mes de diciembre el plazo que tendrán los contribuyentes para cancelar los comprobantes fiscales digitales por internet, también conocidas como CFDI, de años previos.

Y si eres del grupo de personas que no ha podido actualizar su e.firma, podrás (temporalmente) emitir facturas electrónicas a través del portal del SAT. Por tanto, las y los contribuyentes podrán corregir facturas electrónicas y recibos de nómina que tengan errores, así lo informó la autoridad tributaria.

Trámite de la Constancia Fiscal

Una de las actualizaciones para este año, es que la autoridad fiscal solicitaría que los patrones solicitaran a sus empleados tramitar su Constancia de Situación Fiscal, esto con el objetivo de poder comprobar su dirección fiscal y poder timbrar las nóminas de los empleados, de esta manera se podría disminuir el desvío de recursos, añadió la dependencia.

Y es que las áreas de recursos humanos han comenzado a solicitar el documento porque el SAT actualizará el Código Postal que registraste en tu RFC. Pero, ¿qué pasa si no entregas el documento en tiempo y forma? Te tenemos malas noticias, ya que recursos humanos no podrá timbrar tus recibos de nómina, lo que podría generarte problemas fiscales o a tu empleador.

Algunas personas podrían pensar que no comparten dicho documento a las oficinas de nuestro lugar de trabajo, lo que podría tener consecuencias a una retención del salario, esto significa que podría no llegar nuestra quincena, sin embargo, la realidad es que este escenario no es posible en el contexto, debido a que con o sin tal documentación, el pago por nuestro trabajo debe llegar a nuestras cuentas sin algún problema.

Según lo publicado por el SAT desde su portal web, el empleado no está obligado a realizar el trámite para presentar la Constancia de Identificación Fiscal, pero no es la misma historia para los patrones, quienes si tienen la obligación de solicitarla.

De acuerdo a la autoridad fiscal, este trámite debe quedar ante finalizado antes del 1 de julio y se deberá entregar al área correspondiente de tu empleo. La constancia de situación fiscal es un documento expedido por el SAT. Este contiene información de RFC y cédula de identificación fiscal.