SAT confirma que no habrá despidos ni retención de salarios si no se entregan Constancias Fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que por ningún motivo se deberá sancionar a los empleados con salario ni con despidos, por no entregar la Constancia de Situación Fiscal, debido a que este no es un requisito solicitado por la autoridad a los trabajadores, sino a las empresas.

“La emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, por lo que no entregar la constancia no es motivo de despido ni de retención de pago”, subrayó la autoridad fiscal en un comunicado.

La aclaración se presenta en un contexto en el que los empleadores han solicitado a los trabajadores que su Constancia de Situación Fiscal, esto con el objetivo de cumplir nuevas reglas para emitir comprobantes fiscales de recibos de nóminas.

La solicitud masiva ha generado dudas sobre la estabilidad en el empleo o retención en los sueldos en casa de no entregar la información al patrón. Asimismo, señalaron que el hecho de no entregar la Constancia no es justificación de no entregar los sueldos a los empleados.

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo (LFT), señaló que protege de diferentes maneras el salario, en primer punto es irrenunciable el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración, asimismo, artículo 106 de la ley señala que el patrón está obligado a pagar el salario y no se suspende este deber a menos que así lo establezca la ley.

La Constancia de Situación Fiscal se está solicitando por parte de los empleadores por cambios en la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a los cuales deben alinearse los recibos de nómina, para lo cual requieren información de sus trabajadores como RFC, domicilio y régimen fiscal, entre otros datos.

Asimismo, el SAT señaló que los contribuyentes deben conocer en todo momento y mantener actualizada su información fiscal, así como su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y su régimen fiscal.

“En caso de que el contribuyente conozca esta información, puede entregarla a su empleador o emisor de factura sin necesidad de presentar su Constancia de Situación Fiscal”, señaló la autoridad tributaria.

Hace apenas unos días, la autoridad fiscal informó sobre una prórroga para que los contribuyentes entregarán su documento a las empresas y estas al SAT, pues será a partir del 1 de enero del 2023 cuando entrará en vigor la factura electrónica CFDI 4.0, dando tiempo a los empleados para realizar el trámite de su Constancia de Situación Fiscal.