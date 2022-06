SAT dice que contribuyentes tienen hasta el 1 de julio para entregar Constancia Fiscal

Un mes y contando, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien señaló a los contribuyentes que tendrán como fecha límite hasta el próximo primero de julio para entregar la Constancia de Situación Fiscal a los patrones a fin de cumplir con la solicitud de la autoridad para que las nóminas queden timbradas con el domicilio fiscal correcto.

En ese documento que es una radiografía del contribuyente, debe contemplar obligatoriamente, desde el 1 de julio, el código postal del causante, el cual debe ir en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que los empleadores entregan a sus trabajadores y llega al SAT.

Este cambio fue implementado a partir de la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022, la cual fue publicada el pasado noviembre del 2021, con modificaciones en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación que se refiere a comprobantes fiscales.

La autoridad tributaria informó que será a partir del 1 de julio, cuando comienza de manera obligatoria la emisión de facturas electrónicas bajo el nuevo formato de Factura Electrónica 4.0, para lo cual los contribuyentes podrán solicitar su Constancia de Situación Fiscal al mismo SAT.

El SAT invitó a los contribuyentes a conseguir su constancia por tres vías:

A través de ingresar al portal del SAT, para lo cual solamente se requiere el RFC y Contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.

La segunda opción es descargar la aplicación creada por la autoridad SAT Móvil, desde cualquier celular o tableta con conexión a internet, solo necesitarás tu RFC y contraseña.

Mientras que la tercera opción es ingresar a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet, en donde se necesita la identificación oficial vigente, RFC a 13 posiciones, un correo electrónico personal y número de teléfono celular.

Algunas personas podrían pensar que no comparten dicho documento a las oficinas de nuestro lugar de trabajo, lo que podría tener consecuencias a una retención del salario, esto significa que podría no llegar nuestra quincena, sin embargo, la realidad es que este escenario no es posible en el contexto, debido a que con o sin tal documentación, el pago por nuestro trabajo debe llegar a nuestras cuentas sin algún problema.