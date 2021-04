SAT extiende plazo para presentar declaración anual de personas físicas

México.- Si no has presentado tu declaración anual 2020 no te precipites, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha extendido el plazo de la fecha límite para entregarla y cumplir con esta obligación fiscal.

El pasado 31 de marzo fue el último día para que las personas morales (empresas) cumplieran con su declaración, tras lo cual inició el periodo para que las personas físicas (trabajadores) presenten su declaración anual, el cual originalmente sería del 1 al 30 de abril.

Sin embargo, el SAT publicó este lunes en su página web la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, así como su Anexo 1-A, Quinta Versión Anticipada, donde se da a conocer el plazo para hacer el trámite se extiende hasta el próximo 31 de mayo, es decir, un mes más.

Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas podrán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, a más tardar el 31 de mayo de 2021", señalaron.

Para que el nuevo plazo se oficialice, será necesario que el anuncio sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y un día después entrará en vigor la nueva norma fiscal.

Previamente, el SAT había anunciado que a las personas físicas que presenten su declaración entre el 1 y 7 de abril, les devolverá su saldo a favor antes, durante la segunda semana de este mes, con lo que se busca incentivar a que los contribuyentes cumplan con la obligación fiscal en tiempo y forma.

Recordemos que no todas las personas físicas tienen la obligación de presentar su declaración anual, quienes deben hacerlo son trabajadores que obtienen ingresos por honorarios, que cobren rentas por algún bien inmueble, que hayan vendido o comprado algún bien, etc.

Pasos para presentar declaración anual

Si te toca cumplir con esta obligación fiscal, te explicamos cómo presentar tu declaración anual 2020 ante el SAT siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresa al sitio web oficial del SAT

Registra los 13 dígitos de tu RFC y tu e.firma

Selecciona la pestaña "presentar declaración"

En el tipo de persona, da clic en "persona física"

Ingresa tu RFC, contraseña, e.firma y datos personales

En la hoja de cálculo, ingresa los datos e información que solicita el SAT

Envía el formulario lleno

Guarda el acuse de recibo con número digital, sello y demás datos