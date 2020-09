SHCP propone bloquear plataformas digitales que no cumplan con IVA digital

Ciudad de México.-Tras aprobarse el impuesto digital a todas las plataformas electrónicas en México el pasado en junio de 2020, donde plataformas como Uber, Netflix, Amazon, iniciaron con los procesos para amortiguar esta nueva modificación.

Medida que ha generado problemáticas, ya que ante la poca respuesta de algunas plataformas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consideró vetar los servicios de internet a las plataformas que no cumplan con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con el documento elaborado por la SHCP, recordó que en junio se estableció que las todas las plataformas digitales que distribuyeran sus servicios en territorio nacional, deberían de pagar el "Impuesto al Valor Agregado" (IVA) medida también aplicable a las plataformas que son de procedencia extranjera, pero que hasta el momento no ha tenido el cumplimiento deseado.

Pese a que la propuesta ya había sido analizada en 2019, donde se consideraba el veto a las plataformas digitales si ni se registran ante el (SAT) para cumplir con sus contribuciones fiscales, la misma había sido desechada por considerare inconsistente de acuerdo con lo publicado por medios nacionales, en este sentido, la propuesta ha sido retomada nuevamente en el Paquete Económico 2021, para avanzar en esta problemática.

"Se propone que cuando un prestador de servicios digitales, residente en el extranjero sin establecimiento en México, obligado al pago del IVA no se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). no designe un representante legal y un domicilio en territorio nacional o no tramite su firma electrónica avanzada. dará lugar a que se ordene el bloqueo temporal del acceso al servicio digital del prestador que incumplió", indica el documento de la SHCP.