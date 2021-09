SHCP propone eliminar IVA de toallas femeninas y alimento pasa mascotas

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), causó una impresión, luego de que enlistará entre sus propuestas para el Paquete Económico de 2022 dar tasa cero de IVA en productos de higiene femenina como toallas, tampones y copas sanitarias, así como en los alimentos para animales.

Hasta el momento no se han revelado muchos detalles al respecto, sin embargo de acuerdo con el proyecto de Miscelánea Fiscal 2022, que entregó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O a la Cámara de Diputados la idea de dar tasa cero a los alimentos para animales es similar a la aplicada en la compra de alimentos no preparados o en su estado natural a los cuales se les aplica la tasa cero, es decir, no llevan IVA.

"A efecto de que exista seguridad jurídica en la aplicación de la tasa mencionada, se propone, con propósitos aclaratorios, establecer expresamente que dicha tasa es aplicable tanto a los productos destinados a la alimentación humana como a la de animales, conservando las excepciones que actualmente se establecen en la Ley del IVA", menciona la iniciativa

Respecto a los productos de higiene femenina se pretende aplicar la misma medida, ya que, de acuerdo al proyecto, el IVA en productos como, toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, tiene una incidencia económica en las mujeres por su condición natural.

"Este impuesto afecta más a las mujeres en situación de pobreza en nuestro país porque no pueden comprar los productos mencionados ante la falta de recursos".

La iniciativa detalla que un amplio sector de la población corresponde a mujeres en situación de pobreza que no tienen los recursos necesarios para adquirir dichos productos.

Leer más: En el DEAN México propuso inversión en el sur mexicano y reapertura de la frontera con USA

Por tal motivo la iniciativa propone que los productos higiénicos mencionados estén sujetos en el IVA a la tasa de cero por ciento mediante la adición de un inciso j) a la fracción I del artículo segundo de la Ley del IVA.