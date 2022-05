Salinas Pliego dice cuál es la "única" forma de acabar con la pobreza

México.- El tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, dijo cuál es la "única" forma de eliminar la pobreza.

Fue en su cuenta verificada de Twitter "@RicardoBSalinas", donde el dueño de Elektra, Banco Azteca y otras empresas, explicó que la manera de terminar con dicha problemática es generar riqueza, así como entornos de oportunidad.

"La pobreza únicamente se puede resolver con la creación de riqueza y entornos que nos permitan producir más prosperidad", publicó Salinas Pliego en la red social del pajarito azul.

En el mismo Tweet, el nacido en Monterrey, Nuevo León, recomendó leer el libro "The Fortune at the Bottom of the Pyramid" (La fortuna en la base de la pirámide), escrito por C.K. Prahalad.

En el mismo post, el también dueño de Tv Azteca y del club Mazatlán FC, compartió un enlace que lleva a un resumen de la obra antes mencionada; ahí, se aclaró que el texto "permite abrir los ojos y darnos cuenta que existe una gran riqueza en la “Base de la Pirámide,” es decir en los estratos inferiores de la distribución del ingreso".

Un personaje polémico

Salinas Pliego no pasa desapercibido durante sus apariciones ante medios de comunicación, pero menos aún lo hace en su cuenta de Twitter, donde ha realizado diversas publicaciones retomadas por la prensa.

En una de ellas afirmó que "la desigualdad es inevitable y nada podemos hacer al respecto", comentario que le hizo ser blanco de duras críticas de internautas que lo calificaron de insensible; sin embargo, también hubo quienes defendieron su planteamiento.

"La desigualdad es inevitable y NADA podemos hacer al respecto. Debemos adaptarnos a la realidad, nos guste o no. Lo importante es la actitud con la que la enfrentas tú desigualdad, ¿como víctima o como héroe? ¡Revisa tu actitud, lamentarte del éxito ajeno no es NADA bueno!", escribió en ese momento Salinas Pliego.