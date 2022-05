Salinas Pliego ofrece trabajo a David Faitelson en TV Azteca y le pide dejar ESPN

CDMX.- Una crítica relacionada al futbol mexicano terminó en oferta laboral por parte del tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, al periodista deportivo de ESPN, David Moshé Faitelson Pulido.

Fue en Twitter donde el también analista usó su cuenta "@Faitelson_ESPN" para resaltar que Salinas Pliego apoyó a diferentes equipos en cada una de las instancias de la liguilla de la Liga Mx, mensaje que no pasó desapercibido para el dueño de TV Azteca.

"Nadie como Don @RicardoBSalinas en la historia del futbol mundial. Ha tenido un club diferente en cada etapa de las finales del futbol mexicano. Dejó al Mazatlán, se fue con el Puebla. Dejó al Puebla y ahora es del Atlas… ¡Grande, Don Ricardo!", publicó David Faitelson.

El nacido en Monterrey, Nuevo León, un 9 de octubre de 1955, usó su cuenta "@RicardoBSalinas" de la misma red social para ofrecer empleo en Tv Azteca Deportes a quien alguna ocasión ya pasó junto a Ramón Fernández por las filas de la televisora del Ajusco.

No conforme, Salinas Pliego pidió al periodista abandonar la cadena ESPN a cambio de un atractivo sueldo, pero con la advertencia de que las personas que trabajan para su compañía ni pueden atacarlo públicamente.

"Daviiid… en estos días uno ya no puede ser fan de varios equipos porque lo acusan de cosas raras. Ya mejor deje a @espn y devuélvase al mejor equipo de comentaristas @AztecaDeportes, por acá lo espero con una buena oferta…solo recuerde que no pago para que me peguen", escribió el empresario multimillonario.

Esta no es la primera ocasión que el también dueño de Elektra y Banco Azteca se involucra en polémicas mediáticas con David Faitelson, apenas unos días atrás se burló de él al recordar el golpe que Cuauhtémoc Blanco le dio tras un partido entre América y Tiburones Rojos del Veracruz en el Estadio Pirata Fuente, todo esto en 2003.

Un mes atrás, el intercambio de tweets inició después de que el analista apareció en un video con el "Escorpión Dorado", personaje interpretado por Alex Montiel, en el cual habló sobre una anécdota que no gustó a Salinas Pliego, quién aseguró que era falta e incluso amenazó con demandar.