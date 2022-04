Se generaliza escasez de diésel en gasolineras de Culiacán

"Nosotros tenemos días así, teníamos diésel ayer y ayer se acabó, estamos esperando pero no sabemos cuánto llegué, pero este problema tiene rato ya y no sabemos cuánto va a durar", expuso un trabajador de una gasolinera ubicada por el bulevar Jesús Kumate.

Después de un recorrido realizado por periódico El Debate se confirmó que actualmente no todas las gasolineras cuentan con diésel para venta de sus clientes, sin embargo, todas tienen problemas, esto pues envían a otras sucursales con la intención de que las personas puedan alcanzar el poco combustible que les es surtido.

