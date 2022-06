Secretaría de Economía dice que en caso de entrar en vigor la Revisión Vehicular, no tendrá costo

CIUDAD DE MÉXICO 13-Jun-2022 .- La Secretaría de Economía (SE), señaló que en caso de que entrara en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, enfocada en aplicar revisiones de las condiciones fisicomecánicas de los autos, la dependencia ha señalado un compromiso para garantizar que el usuario consiga su certificación y esta no le genere ningún costo.

Así lo refirió en entrevista Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, al medio REFOMA.

La NOM 236 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo y se estableció que entraría en vigor en 180 días naturales, contados a partir del día siguiente de su publicación, por lo que tiene una fecha tentativa de inicio para principios de noviembre. Sin embargo, ante la polémica causa, el presidente de México, señaló que se revisaría la NOM para no ‘bolsear’ a quienes busquen cumplirla.

"Lo que sí garantizaríamos, si entra en vigor, es la intención de la Secretaría de Economía, no necesariamente en los 180 días porque nos obliga a tener todavía muchas pláticas para la implementación, pero que no se obligue a una acción adicional al propietario y que no le represente un costo adicional", informó Cantú.

Cabe resaltar que una de las estrategias podría ser que el usuario vaya a los talleres acreditados por las autoridades, serán estos quienes emitan la certificación y podrán ser los que las personas acostumbran a visitar cuando su auto falla. La certificación no deberá tener costo y podrá ser la misma Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien vigile que los talleres no realicen prácticas abusivas.

Según la NOM, todos los autos del País con más de cuatro años de antigüedad deberán cumplir con una verificación de condiciones físico-mecánicas. "Estamos explorando, lo plantearemos a Presidencia en su momento y tendremos que establecer convenios con diferentes autoridades para la implementación de esta norma", afirmó.

Se cuestionó sobre si la NOM si entraría en vigor como ya lo había anunciado la autoridad federal, sin embargo, se informó que se está trabajando en ello y descartó que esta vaya a ser un holograma, pues agregaron que solo será una constancia o certificado de cumplimiento.

"Estamos trabajando en eso, ¿por qué? porque se interpretó que se iba a obligar a una verificación al estilo de emisión de gases y todavía no hemos establecido cómo se va a implementar esa verificación, eso lo tenemos que acordar fundamentalmente con estados y municipios", destacó.

Agregó que cuando se cumpla el plazo de los 180 días para la entrada en vigor se puede modificar cuándo sería su puesta en marcha, es decir, es posible establecer otra fecha.