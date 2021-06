Secretaría de Hacienda castigará a quien usen bitcoins en México

México.- Los bancos e instituciones financieras que utilicen bitcoins o cualquier otra criptomoneda en México serán castigadas con infracciones y sanciones, advirtieron la Secretaría de Hacienda, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego adelantó que está trabajando para que Banco Azteca sea el primero en el país en aceptar bitcoins, Hacienda y demás autoridades financieras aclararon que las criptomonedas no son legales.

Las instituciones financieras que realicen y ofrezcan operaciones con los denominados 'activos virtuales' sin una autorización incurrirían en infracciones a la normativa y serán sujetos a las sanciones aplicables", advirtieron en un comunicado conjunto.

En la Ley Fintech se encuentra un apartado sobre el uso de criptomonedas en instituciones financieras, sin embargo, se aclara que es solamente para operaciones internas y aprobadas por Banxico.

Por otra parte, la regulación no prohíbe a las personas físicas comprar o acumular bitcoins o cualquier otra criptomoneda.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aclaró las limitaciones, explicando que "las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero".

Señaló que una moneda debe cumplir con tres características: "unidad de medida, medio de cambio y reserva de valor", lo que no sucede con el bitcoin.

"Y claramente no son reserva de valor. Las criptomonedas son activos especulativos por sus variaciones y no son medio de cambio porque un porcentaje muy alto está asociado a operaciones ilegales porque no hay trazabilidad", aseguró durante el Reporte de Seguimiento ante Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

