Sector manufacturero mexicano ya ha comenzado a contratar migrantes haitianos: Index

México.- El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) dio a conocer que, hasta la fecha, ya se ha contratado a un buen número de migrantes procedentes de Haití en diversas empresas de la industria mexicana manufacturera.

En entrevista con Milenio, Luis Manuel Hernández González, presidente de Index, hizo de conocimiento público que la industria maquiladora y manufacturera de México cuenta con una capacidad de 80 mil vacantes para contratar tanto a mexicanos como a haitianos o migrantes procedentes de Sudamérica que busquen quedarse a residir en el país si no logran cruzar la frontera norte con rumbo a Estados Unidos.

Para poder que los migrantes ocupen dichas plazas vacantes, se necesita, precisó Hernández González, que cuenten con el permiso expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“Son 80 mil vacantes, y dentro de esas vacantes se podrían contratar haitianos, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de tener la CURP y el permiso del Instituto Nacional de Migración (INM). Sí, ya se han contratado haitianos por algunas empresas, ahorita por cuestiones de solicitud del gobierno, no podemos decir cuántos son o cuántas empresas lo han hecho, pero sí se ha progresado", expuso.

El presidente del organismo precisó que, aunque no tienen la cifra exacta de extranjeros contratados ni de las empresas que los han contratado, ya se ha progresado en esta materia integrándolos a los corporativos de la maquila y la manufactura.

En este sentido, reveló que no puede dar a conocer el número exacto de migrantes contratados debido a que tanto el INM como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitaron a la industria no dar a conocer dicha información por tratarse de un tema de derechos humanos.

"Ese es un tema que nos pidió INM y Derechos Humanos de no mover, se van a hacer por respeto a todos ellos y las empresas, por cuestión de Derechos Humanos, no quieren poner un número, porque alguien va a decir son muy poquitos, alguien va a decir son muchos, entonces se pactó hacer eso, que se dé la contratación pero no se puede comentar”, señaló.

Sin embargo, sí dio a conocer que es en la zona norte fronteriza de México donde más se han contratado a los extranjeros latinoamericanos y caribeños, así como en los estados de Zacatecas, Querétaro y Coahuila.

Aunado a ello, el titular de Index indicó que en los ramos en los que más se ha contratado a los migrantes han sido en los sectores que más han crecido durante los últimos meses, es decir, el área medica, la mueblería y los electrodomésticos.