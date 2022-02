Sedena debería enfocarse en la seguridad nacional, no en proyectos de AMLO: Coparmex

México.- Este lunes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal que no le designe actividades a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que puedan provocar que a sus elementos se les señale por actos de corrupción.

En este sentido, el organismo empresarial exigió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no "distraer" al Ejército mexicano de sus tareas elementales en la seguridad de la ciudadanía mexicana.

En su mensaje semanal, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, manifestó la preocupación del organismo que encabeza ante el mandato presidencial que mandato a los militares a hacer por lo menos 14 actividades que deberían ser realizadas por autoridades civiles.

“Así como el Ejército cuida a la sociedad, también creemos que la sociedad está obligada a cuidar al Ejército, a pedir que no se le distraiga de sus tareas fundamentales, a preservarlo lejos de tareas que podrían ser susceptibles de señalamientos de corrupción que dañen la alta confianza con que cuenta; a que no se exponga a sus elementos a agresiones como las que hemos lamentablemente visto en distintas comunidades y a las cuales no han respondido para no afectar a la población", puntualizó el líder empresarial.

Lo anterior al hacer alusión a que, en el actual gobierno federal, a la Sedena se le ha encomendado la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como un tramo del Tren Maya y las sucursales del Banco del Bienestar e, incluso, la distribución de las dosis de las vacunas contra Covid-19, entre otras tareas al margen de la seguridad nacional.

“Resulta preocupante que en menos de una década, las Fuerzas Armadas no sólo pasaron de encargarse de la seguridad nacional a realizar tareas de seguridad pública, sino que hoy por mandato presidencial realizan al menos 14 tareas que deberían estar en manos de autoridades civiles", remarcó Medina Mora.

Por último, el titular de la Coparmex hizo hincapié en que consideran inadecuado el que se le sature a la Sedena de tareas que están alejadas de su tarea fundamental, teniendo en cuenta que se han superado los 100 mil asesinatos en tan solo 3 años de gobierno.

“En la Confederación concebimos inadecuado que por decisión del Ejecutivo, se les sature de tareas que les han impuesto y que provocan que se le distraiga de su misión fundamental de defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad interior; sobre todo, cuando se ha alcanzado la alarmante cifra de 112 mil homicidios en 3 años del presente gobierno donde el Ejército podría ser un actor clave para la reducción de la violencia”, remarcó.