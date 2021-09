Segunda etapa de reforma laboral arrancará el 1 de octubre en 13 estados de México

México.- Este 1 de octubre arrancará en 13 estados de México la segunda etapa de la reforma laboral, donde la mayoría de las entidades federativas contarán con los nuevos Centros de Conciliación y Tribunales laborales para desahogar los conflictos entre patrones y trabajadores.

De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, el nuevo modelo laboral se inaugurará en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero (a nivel federal), Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

En los ocho estados donde se implementó la reforma laboral en una primera etapa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Campeche, Tabasco y Chiapas, el porcentaje de conciliación de conflictos es de 80 por ciento, según la STPS.

Para Germán de la Garza, experto en el tema laboral de Deloitte México, sí se privilegia la conciliación de los casos, sin embargo, aún hay un proceso de adaptación cuando los expedientes se llevan hasta los tribunales.

"Mi experiencia en Centros de Conciliación ha sido positiva en el sentido que se ha favorecido mucho la conciliación, ha sido una reforma que ha permitido concluir con algunos casos. Sin embargo, aquellos que ya no logran ser conciliados tenemos que ir al litigio y estamos enfrentando un proceso de adaptación natural con nuevos procedimientos, nuevas reglas.

"Tanto nosotros como litigantes y las autoridades nos hemos enfrentado a retos tanto procesalmente hablando, como de criterios, va a haber una curva natural, no se cuanto va a durar", señaló De la Garza.

Con la apertura de las nuevas instancias para impartir justicia en materia laboral, la resolución de conflictos pasará de 8 años, en promedio, a 45 días en los centros de conciliación. Si llega a tribunales será de máximo cuatro meses, según la Secretaría del Trabajo.

Pero Germán de la Garza advirtió que el proceso de adaptación podría incidir en la duración de los juicios.

Diego García, miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, estimó que el porcentaje de conciliación que maneja STPS no es tan alta.

Aseguró que ha tenido experiencia en litigios laborales en el Estado de México, donde el nuevo sistema de justicia entró en vigor hace un año, pero no siempre la conciliación surte efectos.

"Hemos arreglado uno de cada dos asuntos que se atienden, esto es porque si el trabajador no quiere, no va a aceptar un acuerdo. Nos ha pasado que dicen que no les interesa llegar a un acuerdo con el patrón, sino llevar el caso a tribunales. También existen patrones que tienen esa conceptualización", señaló.