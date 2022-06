Seguridad y certidumbre jurídica, retos para México en relación con USA: Coparmex

México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que los principales retos para México en su relación comercial con Estados Unidos son, por un lado, la certidumbre jurídica, y, por otro lado, la seguridad.

No obstante, el organismo empresarial destacó que, con todo, las empresas extranjeras consideran que México es el mejor país de toda América Latina para invertir, lo que constituye una ventaja respecto a los otros países latinoamericanos.

Durante su participación en la presentación de la juntas binacionales, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, hizo especial énfasis en la importancia que tiene el que las autoridades nacionales proyecten al exterior una imagen de respeto hacia las leyes, ya que ello atraerá más y mayores flujos al territorio mexicano.

“Lo que nos dicen las empresas extranjeras es que México es el mejor para invertir en América Latina, esta es una ventaja relativa y es algo que tenemos que conservar. Y el camino claramente está en el Estado de Derecho, es decir, la certidumbre jurídica para la inversión y en mejorar las condiciones de seguridad”, apuntó el líder empresarial.

En este marco, Medina Mora señaló que la narrativa que se sostuvo meses atrás sobre la revocación de contratos sin indemnización a empresas privadas extranjeras, mandaba un mal mensaje a las compañías que se encuentran interesadas en invertir en México.

“Cuando en el pasado se hablaba del desconocimiento de algunos contratos con empresas extranjeras que tienen contratos, que son legales de acuerdo con la ley vigente, que se iba a desconocer y no se iba a indemnizar, parecía que era un mal mensaje a las empresas que quieren invertir en nuestro país”, remarcó.

Por último, en cuanto al tema de seguridad, tomando en cuenta que el país ha acumulado más de 100 mil homicidios dolosos en los últimos casi 4 años y han prevalecido delitos que afectan a la actividad económica formal, el presidente de la Coparmex indicó que es uno de los ámbitos que todas las empresas analizan antes de invertir en un país.

Sobre este particular, el presidente de The American Society of Mexico, Larry Rubin, dio a conocer que los costos que las empresas de Estados Unidos están pagando por contratar seguridad adicional han sufrido un aumento del 5% al 8% de su gasto total.