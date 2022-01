Senado de USA exige que México cumpla con acuerdos del T-MEC en sector agroindustrial

México.- El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos envió una misiva a Katherine Tai, Representante Comercial estadounidense, exigiendo a México que cumpla con lo determinado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia agroindustrial.

Los legisladores del vecino país del norte señalaron que el tratado comercial cuenta con el potencial necesario para generar beneficios para los trabajadores, agricultores y empresas de Estados Unidos al mejorar y fortificar las relaciones de este con sus dos principales socios comerciales.

No obstante, en la carta dirigida a la funcionaria estadounidense advirtieron que dicho potencial no podrá concretarse si las otras dos partes no lo implementan y lo cumplen tal y como está estipulado.

“Nos sigue preocupando que Canadá y México continúen ignorando muchas otras obligaciones críticas del T-MEC. Destacamos una serie de cuestiones pendientes en las que la Representante Comercial debe garantizar que Estados Unidos obtengan lo que negociaron, incluso mediante la adopción de medidas coercitivas si es necesario”, indicó el Comité de Finanzas de la Cámara de Senadores.

Los senadores manifestaron su preocupación ante la actitud adoptada tanto por México como Canadá, acusando que dichos países ignoran algunas de las obligaciones determinadas en el T-MEC, por lo que pidieron a la Representante Comercial que actúe en consecuencia, e incluso, plantee poner medidas correctivas llegado el caso.

El organismo legislativo refirió que, en el sector de la papas, la república mexicana limitó las importaciones de este tubérculo provenientes de Estados Unidos a una área de tan solo 26 kilómetros por debajo de la frontera compartida.

“Aunque México afirma estar progresando, la prohibición tiene dos décadas. México debe poner fin de inmediato a esta prohibición no científica para cumplir con los compromisos del T-MEC”, reclamó.

Referente al aspecto biotecnológico, los senadores de USA criticaron que pese a acordar ágilmente las solicitudes de aprobación de productos biotecnológicos mediante un proceso transparente y basado en la ciencia, ello a fin de asegurar las medidas de seguridad alimentaria, México "no ha considerado ni aprobado adecuadamente las solicitudes de productos biotecnológicos innovadores de USA".

Entre otros de sus reclamos para con México, el Comité del Senado estadounidense se quejó de las restricciones que este ha impuesto a algunos productos de Estados Unidos, criticando que ha calificado a algunos de ellos como "´perjudiciales para la salud de los consumidores mexicanos".