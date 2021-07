¿Será barato? AMLO anuncia creación de Gas Bienestar para vender gas a precios bajos

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la creación de Gas Bienestar, una empresa del gobierno que venderá gas LP a precios bajos ante el aumento en los costos de este producto.

En la Mañanera de este miércoles, AMLO admitió que no ha logrado cumplir con su compromiso para frenar el aumento en los precios de gas LP, y ese es el motivo por el que se creará la nueva empresa estatal.

El mandatario detalló que Gas Bienestar venderá cilindros de gas de 20 y 30 kilos al precio "más bajo" para distribuirlos en las colonias.

Leer más: Precio del dólar y tipo de cambio baja en México hoy 7 de julio de 2021

AMLO aclaró que las empresas particulares no dejarán de vender, pues incluso "tienen distribuidores y controlan territorios", por lo que se incentivará la competencia, además de que se implementará un mecanismo para fijar precios máximos de gas LP, lo que impedirá que siga aumentando.

Expuso que el precio del gas ha aumentado de forma injustificada en el país, por lo que a diferencia de con la gasolina y la luz eléctrica, no ha podido cumplir su compromiso respecto al hidrocarburo, cuyo precio ha rebasado la inflación.

No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación, lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación", reconoció.