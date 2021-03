Servicios en streaming baratos y que no afectan a tu bolsillo

México.- Los servicios en streaming son la nueva alternativa para disfrutar de diferentes contenidos en Internet; si ya no sabes qué ver en televisión abierta y buscas contratar uno de estos porque gustas de ver las mejores series, películas o documentales, te contaremos sobre algunas opciones de bajo precio para que no afecten tu bolsillo.

Opciones como Netflix, Disney Plus y HBO Go no son nada baratas, por lo que el gasto final de estas pueden afectar a tu economía, así que te contaremos sobre servicios en streaming que puedes contratar por menos de $99 pesos al mes y con el mejor contenido para disfrutar en cualquier lugar con Internet.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es importante mencionar que algunos de estos pueden compartir cuentas, es decir, puedes crear hasta cinco cuentas que cada una te da la opción de ver simultáneamente contenido, por lo que puedes compartirlo con otros miembros de tu familia y así dividir gastos para que nadie resulte afectado en sus finanzas.

Leer más: Economía de las mujeres sufre el impacto de la pandemia de Covid-19

Amazon Prime

Uno de los servicios más recomendados de bajo precio es Amazon Prime Video, la opción de la tienda Amazon que te ofrece un extenso catálogo de películas, series, documentales, conciertos y hasta telenovelas, todo por $99 pesos mensuales y 30 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

Esta plataforma lleva ventaja ante las demás de bajo costo, ya que ofrece una gran variedad de contenido, títulos antiguos de gran relevancia, pero también los más recientes, incluso, algunos que acaban de salir de la cartelera del cine. Además, cuenta con contenido exclusivo para disfrutar.

Por si fuera poco, pagar mensualmente este servicio te da más beneficios, uno de estos es el acceso a Amazon Music, el extenso catálogo musical de Amazon y envíos completamente gratis si mínimo de compra, sin dejar de lado que se maneja en envíos express, es decir, llegan en dos días hábiles después de tu compra. En caso de pagar su membresía anual, esta tiene costo de $899 pesos.

Apple TV

Otra de las plataformas que está triunfando por todo lo alto es Apple TV, de Apple, la cual tiene un costo de $69 pesos mensuales y puedes disfrutar en varios dispositivos a la vez. Cuenta con un catálogo extenso de documentales, series y películas, algunos exclusivos.

Una gran ventaja de este servicio es que si contratas Apple Music, esta suscripción te incluye Apple TV, así que pagarás por un servicio y disfrutarás por dos. Apple TV ofrece una prueba gratis por siete días para nuevos usuarios, así podrás explorar su contenido y saber si te conviene contratarlo.

Paramount Plus

El canal Paramount se une a las nuevas alternativas de la Internet, presentando su propio servicio en streaming que incluirá títulos muy importantes y relevantes, así como producciones originales que mantiene a sus clientes muy emocionados, todo por un costo de $79 pesos al mes. Su llegada al mercado significa una gran competencia para otras plataformas.

Dentro de su catálogo se encuentran películas, series y documentales de Nickelodeon Comedy Central, MTV, Paramount Pictures, CBS, entre otros. Sin lugar a dudas, una de las mejores alternativas para disfrutar de una buena tarde de pelis.

StarzPlay

Aunque ha pasado casi desapercibida, StarzPlay tiene un catálogo completo, variado e interesante que podrás disfrutar en diferentes dispositivos, todo por un precio de $39 pesos mensuales, siendo el más barato de todos, aunque se trata de promoción, ya que después de seis meses su precio cambia a $89 pesos.

Crunchyroll

Si lo tuyo son los contenidos de anime y manga, Crunchyroll es tu plataforma favorita. Dentro de su catálogo encontrarás series como Naturo, Boruto, Shippuden, Black Clover y muchas más, todo por una suscripción mensual de $99 pesos.

Leer más: Pandemia por Covid-19 aumenta 90% las transacciones bancarias electrónicas

Una de las más grandes ventajas de este servicio de streaming es que su contenido está traducido al español y lo estrenos se hacen una hora más tarde después de llevarse a cabo en Japón, por lo que no tendrás que esperar demasiado para disfrutarlo.

Suscríbete aquí a Disney Plus