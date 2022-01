"Si no sabes, mejor cállate", Arturo Elías Ayub lanza mensaje...¿sin dedicatoria?

México.- El empresario mexicano Arturo Elias Ayub, Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, escribió en sus redes sociales un mensaje contundente, aunque sin aparente dedicatoria.

"Si no es cierto, no lo digas. Si no es tuyo, no lo agarre. Si no es Justo, no lo hagas. Y si no sabes , mejor cállate", fueron las palabras que escribió el yerno del magnate Carlos Slim, dueño de Telmex.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el también Director General de la Fundación TELMEX Telcel, publicó un mensaje que no fue del todo bien recibido por los usuarios de dicha plataforma virtual.

Leer más: ¡A pagar! Google presenta queja contra Aeroméxico por deuda de 530 mil dólares

A horas de haber publicado el tweet, las respuestas de los internautas no tardaron en inundar la publicación de Arturo Elías Ayub, quienes se quejaron del "pésimo" servicio que ofrece Telmex a sus clientes.

Postea Arturo Elías Ayub mensaje contundente en sus redes sociales/Fuente: Twitter @arturoelias

Incluso, hubo quienes reviraron su publicación, tomando las palabras que escribió y acomodándolas para criticar el servicio que ofrece la empresa de telecomunicaciones de su suegro.

"Si no es cierto, no lo digas. Telmex y sus ofertas. Si no es tuyo, no lo agarres. Telmex cortando fibras de la competencia. Si no es Justo, no lo hagas. Telmex cobrando el servicio cuando no te lo dan. Y si no sabes , mejor cállate. Ajajja el soporte de Telmex", escribió un usuario de dicha red social en el tweet del integrante del panel de empresarios del programa Shark Tank México.