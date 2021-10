Si te cobran comisión por pagar con tarjeta, denuncia: PROFECO

México.- ¿Has comprado algo y el establecimiento te cobra una comisión por pagar con tarjeta de crédito o débito?, ese cobro es ilegal, así lo indica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Varios negocios cobran una comisión a los clientes que pagan con tarjeta, esta puede ser desde el 2 al 5 por ciento del total de la venta, sin embargo esta práctica está prohibida por las instituciones financieras de México.

Los establecimientos no pueden cobrarte una comisión por pagar con una tarjeta de crédito o débito, ya que de hacerlo estos incumplen con los acuerdos que hacen con las entidades bancarias que les prestan el servicio, ya que en sus contratos se establece que al pagar con el plástico no debe de afectar el costo del bien o servicio adquirido.

Cuando los establecimientos reciben una terminal bancaria estos firman un contrato de renta por el cual deben de pagar mensualmente y una comisión por movimiento, en dicho contrato se dice que no pueden trasladar al cliente el costo de la comisión del uso de la terminal.

Si un negocio hace cobro de comisión por pagar con tarjeta se les podría cancelar el uso de terminal.

Actualmente no hay ninguna ley o norma que prohíba que los comercios transfieran esta comisión a sus clientes, no obstante los contratos que estos firman, sí establecen que la comisión no puede ser transferida al tarjetahabiente.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invita a los ciudadanos a denunciar este tipo de prácticas indebidas que solo afecta a los compradores.

Para poder denunciar este tipo de prácticas solo debes de identificar cuál es la institución financiera (banco, Clip o Mercado Pago) que provee la terminal del punto de venta, este lo puedes verificar con el ticket que te dan al hacer la compra, interponer la denuncia es muy fácil, puedes hacerlo vía telefónica o por correo electrónico.