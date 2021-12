"Siguen confundiendo a Elektra": Salinas Pliego amenaza con comprar Coppel para evitar confusiones

" Si siguen confundiendo a @ElektraMx con esas tiendas amarillas, voy a tener que comprarlas todas para cambiarles el nombre , dar buen servicio, vender buenos productos y tratar bien a los clientes; ya me estoy cansando de que digan que es mía, y pues así no habría confusión…", respondió el multimillonario.

El tercer hombre más rico de México respondió quejándose de que los clientes suelen confundir a su cadena de tiendas Elektra con la competencia, Coppel, por lo que al parecer no se trata de la primera vez que recibe una queja de este tipo.

"@RicardoBSalinas aquí comprándote en tus tiendas, mucho que decir se reventó mi cadena al primer día los frenos no los quisieron ajustar y pues carísima y de contado donde está el buen servicio y tus estándares de calidad total ??Pésimo servicio en tus tiendas espero mi reembolso", fue el comentario del inconforme.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.