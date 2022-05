Sin constancia de situación fiscal del SAT, ¿peligra el pago del salario?

México.- ¿Te han pedido la constancia de situación fiscal en tu trabajo?, no te asustes, este es un requerimiento que ha solicitado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a todas las empresas de México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está solicitando la Constancia de Situación Fiscal porque actualizará el Código Postal que registraste en tu RFC, pero...

¿Qué pasa si no entregas la constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal debes de entregarla en el tiempo que te indique tu oficina de Recursos Humanos ya que si no lo haces no podrán timbrar tus recibos de nómina y por consiguiente no podrás cobrarla.

¿Hasta cuándo tengo para entregar mi constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal la debes de solicitar antes del primero de julio y entregarla en el área de recursos humanos de tu empresa.

¿Dónde puedo pedir mi constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal puedes solicitarla en las oficinas del SAT presentando sólo tu credencial de elector, o si cuenta con firma electrónica y clave key puedes hacerlo directo desde el portal.