Sin energías renovables, México no es destino de inversión para General Motors

México.- La empresa General Motors advirtió que si México no pone en marcha acciones para transicionar a la producción mediante energías renovables, el país dejará de ser un destino para las inversiones.

Durante las últimas semanas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido blanco de críticas por parte de diferentes sectores debido a la reforma eléctrica que el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión mediante la cual se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las empresa privadas que usan medios renovables para la producción de energía eléctrica.

Durante su intervención en la XLIX Convención Nacional IMEF, el presidente general de General Motors México, Francisco Garza, sentenció que el gobierno mexicano debe enfocarse en un marco normativo basado en las energías limpias y renovables.

En este sentido, aseguró que de no ser ese el camino que tome la república mexicana, el país podría dejar de ser atractivo para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, ello al señalar que no podrán cumplir con las metas de cero emisiones a largo plazo.

“Desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones de largo plazo”, expuso Garza.

El directivo dejó en claro que la empresa automovilística continuará con el propósito de cuidar y preservar el medio ambiente, de ahí que las inversiones que llevan a cabo son pensadas a mediano plazo, aseverando que al igual que General Motors, muchas otras compañías se basan en dicha visión.

“Creo que no sólo es la decisión de General Motors, sino de muchas empresas, es que nosotros tenemos una visión de largo plazo de ver un mundo con cero emisiones, cero colisiones y congestionamientos”, indicó.

Además de dejar de ser atractivo por ir en contra de las energías renovables y el medio ambiente, han advertido la peligrosidad de la reforma eléctrica de López Obrador por la fuga de inversiones, así como demandas internacionales por trasgredir lo dispuesto en tratados comerciales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).