Solo el 7% de las empresas afectadas por la pandemia recibieron apoyos en México

Mexico.- Solo el 7 por ciento de las empresas que fueron afectadas por la contingencia sanitaria recibieron algún tipo de apoyo por la pandemia, esto según las cifras del informe Impacto del covid-19 en la Actividad Económica y el Mercado Laboral, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Julio Santaella, presidente del Inegi, destacó que la pandemia no solamente efectuó impacto en la realización de las encuestas que se realizan para conocer las estadísticas del país, si no que además generó necesidad de mayor información, esto de fenómenos como el cierre de empresas, desempleo y el impacto económico que llegó de manera sorpresiva al país.

Entre las cifras que destacó como de más relevancia, dijo que casi el 60 por cierto de las empresas se vieron en la necesidad de realizar algún tipo de paro técnico, o cierre temporal por la contingencia sanitaria, el 93 por ciento de ellas reportan tener un impacto económico o afectación, principalmente en la disminución de los ingresos que anteriormente tenían.

Además casi el 89 por ciento de las empresas tuvieron que implementar algunos tipos de medidas sanitarias en sus distintos centros de trabajo, y solamente el 7.8 por ciento de las empresas reportan haber recibido algún tipo de apoyo gubernamental para enfrentar la epidemia durante los meses de abril y mayo.

En lo que se refiere a las agencias funerarias, que también sufrieron un impacto, explicó que se muestra de las grandes agencias funerarias fueron las que tuvieron mayor incremento en el número de servicios mensuales, que corresponde a un incremento del 47 por cierto en el número de servicios de febrero a mayo.

Y sobre el impacto que ha tenido el covid en el mercado laboral dio agregó, que lo que se demostró es que en abril del 2020, el 22 por ciento de las personas ocupadas que respondieron las encuestas, fueron ausentes o con suspensión laboral, de los cuales el 93 por ciento fue por efectos de la pandemia.

Adicionalmente más del 30 por ciento de los ocupados, no trabajaron las horas habituales, lo que a su parecer es un fenómeno que se está viendo en muchos centros de trabajo, que es una reducción sustancial de las horas trabajadas.

En cuanto a los trabajadores descanzados durante la contingencia sanitaria, solo el 39 por ciento recibió completa su remuneración y el restante recibió una parcialidad o no recibió nada, así como de los 11.9 millones de personas no económicamente activas, que están disponibles para trabajar, un 89.7 por ciento no buscó trabajo por la pandemia, por lo que el 55 por ciento de las viviendas manifestaron que los ingresos bajaron.