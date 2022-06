Sólo pueden pedirte la Carta de Antecedentes No Penales en estos casos

Fue en enero del 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló como inconstitucional que las empresas solicitaran la Carta de Antecedentes No Penales, esto para ocupar algún puesto comercial o dentro de la administración pública, pues esto violenta los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución

Este documento es en donde se marcan los delitos del fuero común cometidos (o no) por una persona y en algunos empleos sigue siendo un requisito, por lo que aquí te explicamos cuales son los puestos en donde aún se solicita este documento y cómo puedes tramitarla.

¿A quiénes se les puede exigir una Carta de Antecedentes No Penales?

En el caso de las personas que postulan a un Cargo o Comisión de un servicio público, además de instituciones de seguridad pública y privada, tienen que presentar una Carta de Antecedentes No Penales. Autoridades administrativas, judiciales, embajadas y consulados, también están facultadas para solicitar este documento.

¿Cómo puedo tramitar mi Carta de Antecedentes No Penales?

Iniciando este 2022, el trámite de la Carta de Antecedentes No Penales, tiene un costo de $197 pesos, además el solicitante debe que descargar un formato de nombre ‘e5cinco’, el cual permite el pago de derechos. Este pago se hará dentro de cualquier institución bancaria y solo de esta manera puedes obtener una cita para obtener el documento.

Pasos para generar la constancia de antecedentes no penales:

Descargar el formato e5cinco en el sitio www.gob.mx/prevenciónyreadaptación .

. Realizar el pago en cualquier institución bancaria.

Volver al sitio www,gob.mx/prevencionyreadaptación y dar click en 'Genera tu cita aquí' .

y dar click en . Ingresar CURP y un correo electrónico .

. Ingresar la información general del solicitante.

Adjuntar los archivos solicitados.

Elegir una fecha y hora.

Imprimir los documentos 'Conformación de cita' y 'Manifiesto de decir la verdad'.

Cabe resaltar que la información solicitada debe encontrarse completa y no se deben presentar datos falsos, dado que de lo contrario entonces no podrá generarse la constancia. Este trámite también se invalida cuando la persona solicitante se presenta un día distinto al que se establecía en la cita o no presentó el comprobante de pago.

Documentos para tramitar la Constancia de Antecedentes No Penales:

Confirmación de cita.

Acta de nacimiento original.

Manifiesto de decir la verdad.

Oficio de solicitud fundado y motivado .

. Identificación oficial vigente y con fotografía.

Comprobante de pago del servicio (e5cinco) en original y copia.

Cabe resaltar que no se puede ingresar con celulares, mochilas, gorras, acompañantes, gafas de sol, menores de edad, paraguas, alimentos, encendedores ni ninguna clase de arma.

En caso de que tengas alguna duda con relación a la Constancia de Antecedentes No Penales, puedes comunicarte a la línea 55 5128 4100 para la Ciudad de México y 800 2151206, para el interior de la República Mexicana.