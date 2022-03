Suspende Infonavit apoyo para ecotecnologías hasta el 2023

Asimismo el instituto advierte que además del cobro de comisiones, por trámites que son totalmente gratuitos, los falsos gestores y coyotes buscan obtener información personal de los trabajadores para cometer fraudes y robo de identidad, mismos que se promueven en grupos de redes sociales y no están autorizados por el Infonavit.

Mediante un comunicado, el Infonavit dio a conocer que en los trámites de vivienda realizados a partir del 19 de marzo, no se podrá acceder a las tres modalidades de crédito Línea IV , denominado Remodelavit e Hipoteca Verde, esto al detectar casos de fraudes o de cobros por la realización de trámites que deberían de ser completamente gratuitos.

Sinaloa.- En combate al coyotaje y abuso de falsos gestores de vivienda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) suspendió temporalmente el programa Hipoteca Verde por lo que no se tendrá acceso a ecotecnologías en nuevos trámites de financiamiento.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.