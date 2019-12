T-MEC dará ventajas a productores agrícolas de EUA

Sinaloa.- Las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) son buenas y es un gran avance, aseguró el dirigente de la Caades, Gustavo Rojo Plascencia. Sin embargo, dijo que con la eliminación de las reformas políticas en México, deja a los productores en peores circunstancias: “Para México y para su economía, en general es bueno, es un gran avance el que se dio en el tema hortofrutícola, han dado buenos resultados; en el tema de granos, prácticamente no fue tema en este último, queda igual, hasta donde sabemos”.

Circunstancias

Con la eliminación de las políticas agrícolas, dijo que se deja una asimetría muy grande, hablando de los graneros, ya que los deja en peores circunstancias el que no haya una política o instrumento de política agrícola.

A raíz del aumento de apoyos directos a los productores de Estados Unidos de alrededor de 25 millones de pesos, anuncian que en los próximos años va a aumentar, lo que deja en total indefensión a los productores sinaloenses, ya que eso los aleja más de lo que es la soberanía alimentaria, ya que con eso los productores de Estados Unidos podrán importar más maíz a México, y eso pondrá en desventaja a los mexicanos.

Eso nos pone en total indefensión a nosotros, sin una política agrícola definida

El dirigente agrícola dijo que hasta el momento no ven claridad en ese tipo de medidas, por lo que se sienten en incertidumbre al no conocer las reglas de operación, de los lineamientos con los que se va a trabajar, y, conforme avanza el tiempo, va a terminar el año y no va a llegar, por lo que estarán desamparados y en incertidumbre por conocer qué va a pasar con la agricultura comercial.

Panorama

Ante este panorama en el sector agrícola, Rojo Plascencia explicó que la Caades está revisando alternativas de comercialización para los productos, con el fin de comprar coberturas, ya que no habrá subsidios a las coberturas, lo que será un gran golpe a los agricultores.

“Como vemos, el Gobierno de Estados Unidos protege cada vez más a los productores, a los que generan y producen los alimentos, y aquí vemos que se aleja de lo que está pasando”.

En cambio, lamentó que en México se están eliminando los apoyos a los productores, y esas eran las herramientas para que continuaran produciendo los alimentos que se consumen, por lo que en los próximos años podría decaer la soberanía económica, debido a la reducción de los apoyos que se tienen contemplados para el próximo año.

El dirigente agrícola mencionó que la organización que representa estará atenta a las necesidades de los productores.