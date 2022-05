TLC entre México y Reino Unido será progresista e innovador: embajador Jon Benjamin

México.- La semana pasada un equipo de trabajo mexicano, liderado por la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo, viajó a Reino Unido con la finalidad de comenzar las conversaciones formales para la consolidación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre las dos naciones.

El año pasado, altos funcionarios del gobierno británico señalaron que tras el Brexit, Reino Unido ha tenido la libertad de concretar nuevos convenios comerciales con países que pongan por delante el libre comercio entre naciones.

En entrevista, el embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, hizo énfasis en que la administración encabezada por Boris Johnson tiene por objetivo que el nuevo Tratado de Libre Comercio cumpla con diferentes temas progresistas, como la igualdad de género y la innovación.

“Queremos que el nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) también cumpla con temas progresistas como el comercio y la igualdad de género y la innovación”, enfatizó el representante diplomático británico.

Asimismo, el funcionario añadió que el gobierno de Reino Unido también buscará incluir en el convenio con México disposiciones para facilitar el comercio de las 2 mil 700 pequeñas y medianas empresas del territorio del país europeo que exportaron diferentes productos en 2020 a México, y al menos 800 que importaron de la república mexicana.

No obstante, Benjajim recordó que las compañías británicas no pueden beneficiarse al máximo de la relación bilateral con México, ello debido a que el "actual acuerdo comercial con una antigüedad de más de dos décadas, que fue firmado en la era anterior al iPhone, y mucho antes de que la banda ancha superrápida se convirtiera en algo común. Este acuerdo ahora está ‘demostrando su edad’ y su necesidad de ser actualizado, además de que el acuerdo actual no refleja los desafíos y oportunidades de una economía global que cambia rápidamente".

Por su parte, el embajador indicó que el TLC con México buscará establecer los aranceles de 0% en el 91% de las importaciones de México, y el 97% de las exportaciones a México desde el Reino Unido.

“Esto nos permitirá progresar significativamente hacia nuestra ambición de concluir las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio dentro de dos años, que acordamos como parte del Acuerdo de Continuidad Comercial entre el Reino Unido y México”, detalló Jon Benjamin sobre las instrucciones de los plazos que han recibido los equipos de trabajo británicos y mexicanos para las negociaciones, cuya primer ronda tendrá lugar el próximo mes de julio, en tanto que la segunda comenzará en otoño de este 2022.