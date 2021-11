Tarjeta bancarias: ¿Es peligroso compartir mi número de tarjeta de crédito o débito?

Si tienes una cuenta de débito o crédito es necesario que sepas si te puede causar afectaciones el compartir tu número de cuenta de tu plástico, debido a que esto puede generarte problemas con tu estado bancario si esto llega a usarse de manera indebida.

Aunque esta práctica se ha vuelto común, y los usuarios de tarjetas bancarias en muchas ocasiones comparten de manera frecuente el número de su plástico para pagar servicios o lo prestan para que terceros hagan transferencias bancarias, es importante que conozcas los riesgos.

De acuerdo a diferentes expertos, esta práctica afecta al usuario, debido a que abren la posibilidad de que en los estados de cuenta se registren lo que se conoce como compras no reconocidas.

Qué riesgos tiene esta práctica

Asimismo, señalan que, aunque el compartir el número de tarjeta en realidad no es tan riesgoso como se ha señalado, pues estos datos no siempre son necesarios para realizar una compra en línea, si se recomienda tener en cuenta algunas recomendaciones.

Ante realizar esta práctica se recomienda a los usuarios tener cuidado debido a que alguien puede conocer nuestros datos generales para realizar la compra, cómo el número de plástico, la fecha de vencimiento, y el código CVV, lo cual significaría un gran problema para tus finanzas y la privacidad de tu cuenta.

Debes tomar en cuenta que pese a que compartir el número de tarjeta es útil para hacer un depósito, existe el riesgo de equivocarnos en la numeración y que este dinero se envíe a un extraño.

Con el objetivo de evitar situaciones que afecten tu cuenta de banco, es mejor que en caso de ser necesario solo compartas tu cuenta de banco o la CLABE Interbancaria, la cual es una combinación entre tu cuenta y la clave del banco, esto podrá brindarte mayor seguridad, lo que garantizará tu deposito seguro y tu estado bancario en correcto estado.

¿Cárcel por no pagar mi TDC?

Si eres un usuario de tarjetas de crédito, hay diferentes cosas que debes saber, cómo cuándo debes hacer los pagos, cómo debes realizarlos y cuáles son los términos que tienes que conocer, sin embargo, también existen dudas respecto a si no realizar tu pago te puede llevar a la cárcel, es por eso que aquí te contaremos más sobre esto.

Sin embargo, de acuerdo a las autoridades financieras y políticas del país, no es posible que una persona vaya a la cárcel por no pagar las deudas de la tarjeta de crédito, aunque los despachos de cobranza usen ese argumento la realidad es que no es posible.

Según el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, señala que “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, por lo que señala que las deudas presentadas por estos créditos y algunos otros no pueden aplicar en la ley.