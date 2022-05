Tarjeta de crédito: Fecha de corte y fecha límite de pago

Si tienes una tarjeta de crédito seguramente ya te has preguntado qué significan fecha de corte y fecha límite de pago. Son términos con los que debemos estar familiarizados porque si las ignoramos podemos pagarlo caro, en cuanto a cargos moratorios en tu tarjeta de crédito.

Es importante señalar que una tarjeta de crédito no es otra cosa que financiamiento que te da una institución financiera por medio de un plástico, y que se puede usar para realizar compras o disponer de efectivo. Su buen uso depende de saber qué significan fecha límite de pago y fecha de corte. Acá te explicamos:

Fecha de corte y fecha límite de pago:

Fecha de corte: Es la fecha en la que la institución hace un corte para calcular tu deuda, definir el pago mínimo y el monto de los intereses que debes cubrir. Es decir, es cuando se hace un balance de los gastos realizados, normalmente son periodos de 30 días. Por ejemplo, si hiciste una compra a 12 meses sin intereses, cada mes, en la fecha de corte correspondiente, te aparecerá una de las mensualidades sumadas a tus gastos corrientes del mes.

Es la fecha en la que la institución hace un corte para calcular tu deuda, definir el pago mínimo y el monto de los intereses que debes cubrir. Es decir, es cuando se hace un balance de los gastos realizados, normalmente son periodos de 30 días. Por ejemplo, si hiciste una compra a 12 meses sin intereses, cada mes, en la fecha de corte correspondiente, te aparecerá una de las mensualidades sumadas a tus gastos corrientes del mes. Fecha límite de pago: Es, como el término lo indica, el último día que tienes para cubrir los gastos del corte anterior. Es decir, cuando debes depositar el saldo que generaste en el mes anterior. Recuerda que lo ideal es pagar el total del saldo, haciendo el pago para no generar intereses. Lo recomendable es cubrir esta cantidad y no solo el pago mínimo, porque estarías obligado a cubrir intereses moratorios.

Te puede interesar: ¿Qué pasa si pago un día después de la fecha límite?

Así mismo, considera que en cualquier momento del mes puedes pagar entre el periodo que corresponde a fecha de corte y tu fecha límite de pago. Lo fundamental es no atrasarte. La ventaja de que las fechas de corte y pago sean distintas, es que puedes tener 20 días o más para cubrir tus gastos del mes, para ello debes revisar el caso que aplica para tu tarjeta.

Además, es importante señalar que la fecha de corte y fecha límite de pago no son las mismas. Estas las puedes revisar en la aplicación de tu banco, ligada a tu tarjeta de crédito. Por medio de ella puedes estar al tanto de tus obligaciones de pago, para evitar atrasarte y pagar intereses elevados.

Te puede interesar: ¿Cómo hacer para no pagar intereses en la tarjeta de crédito?

Recuerda que además de conocer "las letras chiquitas" de tu tarjeta de crédito y estar al pendiente de las fechas de pago, hay otros aspectos a considerar. Uno de ellos es ver las comisiones que te cobran, que, entre más bajas, es mejor.

Igualmente, existen en el mercado muchos plásticos que no te cobran anualidad y pueden ser más convenientes que otras que sí lo hacen. Según tu sueldo y capacidad de pago, debes analizar qué plástico usar. Y ojo, NUNCA olvides el Costo Anual Total.

Finalmente, no olvides que la tarjeta de crédito no representa dinero extra, sino que lo debes pagar. Solo es un medio que puede facilitarte los pagos (como domiciliar servicios de luz, teléfono, internet y otros) así como cubrir gastos inesperados. El uso que le des depende de ti, pero no olvides tus fechas de corte y tus fechas límites de pago.