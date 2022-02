Tarjeta de débito: ¿Puedo usar mi tarjeta para hacer pagos a meses sin intereses o pagos diferidos?

Aunque en la actualidad existen diversas formas en las que se puede obtener una tarjeta de crédito, sigue siendo difícil para algunas personas acceder a un crédito, es por eso que quienes cuentan con tarjetas de débito deben conocer cuáles son las oportunidades que ofrecen estos servicios bancarios.

Luego de la pandemia del Covid-19, el comercio electrónico se hizo un aliado de la población, debido a que las compras se realizaban desde la virtualidad, es por eso que las tarjetas de crédito y débito se volvieron indispensables.

Las tarjetas de débito son una herramienta bancaria que nos permite administrar el dinero sin la necesidad de manejar efectivo, esto gracias al uso de una cuenta bancaria personal que permite guardar el ingreso y ahorro.

La mayor diferencia que tiene con una tarjeta de crédito es que, con la tarjeta de débito, únicamente dispones de tu propio dinero, en cambio en la primera, los fondos te los 'presta' el banco.

Aunque con ambas puedes realizar compras, los esquemas de pago son diferentes, debido a que con las tarjetas de crédito el banco te permite realizar el pago bajo sistema de meses sin intereses, pagos diferidos o plazo con interese fijos, siendo este último el que genera intereses.

En cambio, con las tarjetas de débito tradicionales el dinero se descuenta directo a de tu cuenta. Sin embargo, recientemente ha surgido una nueva alternativa para comprar productos con tu tarjeta de débito.

¿Puedo efectuar compras con la tarjeta de débito a plazos?

Como ya se mencionó, el banco solamente ofrece pagos diferidos o meses sin intereses para tarjetas de crédito. ¿Pero qué hay de las empresas? La novedosa alternativa para pagar a plazos con tu tarjeta de débito, recientemente fue aplicada por plataformas digitales como Ticketmaster y Aplazo, red online de comerciantes.

¿Puedo hacer compras diferidas con la tarjeta de débito?

Actualmente es un método que ha tomado fuerza por parte de los usuarios y las tiendas, debido que ofrecen la opción de adquirir un producto bajo pagos quincenales; al hacer la compra el consumidor recibe tickets de cobro que decidirá como pagar. Luego de finalizar el pago que generalmente se efectúa en cinco cobros, el producto te es entregado.

Tal cuál, ese es el detalle negativo de estos formatos de pago, pues tienes derecho a tener el producto hasta que finalices de pagar, tampoco podrá generarte un historial crediticio y sin duda es necesario que el establecimiento ofrezca ese sistema de pago.

Aunque son varios los puntos que no hacen tan atractivo este sistema de pago, se resaltan que es bueno para quienes no cuentan con tarjetas de crédito, además de resaltar que estos pagos no generaran un interés lo cual también beneficiará a tu bolsillo.