Tarjeta de nómina: ¿Debo cancelar mi tarjeta en caso de cambiar de empleo?

En muchas ocasiones, los empleados encuentran mejores oportunidades de trabajo en otros espacios y esto se convierte en una buena opción, sin embargo, una de las primeras cosas que cambian es tu tarjeta de nómina, pues esta era usada por la empresa para la que laborabas y a fin de que pudieran depositarte tu salario, pero ¿qué sucede con esta al cambiar de empleo?

Es importante que sepas que en caso de que dejes de usar esa tarjeta; es necesario acudir al banco a cancelar esa tarjeta, debido a que si solo la dejas de usar, esto te podrá generar un saldo en negativo debido a las comisiones de mantenimiento o por inactividad.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las cuentas de débito y de nómina, pueden llegar a permanecer activas hasta seis años sin que exista un movimiento dentro de la cuenta, por lo que debes considerar que las comisiones no se consideran movimientos en las cuentas.

En el caso de que se exceda los seis años y el usuario no utilizó la tarjeta de nómina, el monto depositado en ella se va a la cuenta global, en ella tu dinero genera intereses mensuales y no te cobra comisiones. En ese caso, los recursos seguirán siendo tuyos, sin embargo, al pasar de otros tres años más, esos recursos se van directo a la beneficencia pública, y entonces ya no podrás recuperar ese dinero.

Para cancelar tu tarjeta de nómina debe tomar en cuenta que esta debe estar en ceros totales, para comprobarlo puedes imprimir tu historial de movimientos y verificar cada uno de los cargos por pagar o si tienes saldo negativo, hacer el depósito correspondiente.

Asimismo, debes checar que en esta tarjeta no tengas ningún cargo domiciliado, porque en caso de que sea así, estos se cancelarían en conjunto a tu tarjeta, ya que si existen cobros pendientes, tu cuenta bancaria no podría darse de baja.

Debes comunicarte con tu institución financiera y comentar tu decisión de cancelar tu tarjeta. Este paso puedes hacerlo por teléfono o por escrito en una sucursal. Toma en cuenta que este trámite es totalmente gratuito.

Cabe resaltar que el banco no podrá cobrarte, ni penalizarte por alguna comisión en el momento de la cancelación. Asimismo, para que ya no tengas ninguna deuda con el banco, podrás solicitar un reporte al Buró de Crédito.