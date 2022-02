Tatiana Clouthier realizará gira de trabajo en Dubái, informa la SE

México.- Este viernes, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que su titular, la secretaria Tatiana Clouthier Carrillo, realizará una gira de trabajo por Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

La gira que efectuará la funcionaria mexicana comprenderá del 20 al 23 de febrero del presente año, misma que se llevará a cabo en el marco de la Expo Dubái 2020.

Mediante un comunicado, la dependencia federal hizo de conocimiento público que Clouthier Carrillo sostendrá encuentros con agrupaciones comerciales y empresariales en la ciudad conocida por sus lujosos comercios.

Asimismo, la secretaria de Economía encabezará el evento Flavours of Mexico: MSMEs and Denominations of Origin, donde más de 100 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) han exhibido sus productos y servicios.

Aunado a ello, la servidora pública también ratificará la suscripción del memorándum de entendimiento con Dubai Port World, con el cual la república mexicana se integra al programa World Logistics Passport.

"La secretaria Clouthier ratificará la firma del memorándum de entendimiento con Dubai Port World, con el que México se incorpora al programa World Logistics Passport", hizo hincapié la dependencia federal en el comunicado.

La Secretaría de Economía destacó que, durante 2021, Emiratos Árabes Unidos fue el socio comercial número 46 de México, y el segundo entre las naciones de Medio Oriente, ascendiendo el comercio bilateral a 923.4 millones de dólares en la anteriormente referida fecha.

Conflictos con USA

Recientemente, la titular de la Secretaría de Economía viajó a Washington D.C, Estados Unidos, en medio de las disputas que se han generado entre los países vecinos en el sector automotriz.

A casi dos años de implementarse el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los gobiernos mexicano y estadounidense han chocado en temas relacionados a la industria automotriz.

El primer conflicto tuvo su origen en las diferencias de interpretación a las reglas de origen de las autopartes, acusando México a USA de tener una interpretación equivocada de lo estipulado en el convenio comercial.

En tanto, a finales de 2021, la controversia entre los socios comerciales se dio por la iniciativa del presidente Joe Biden que busca dar créditos fiscales a los autos eléctricos producidos en dicho país.