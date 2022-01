¿Te gusta el Chocolate? Conoce las marcas que Profeco retirará de mercado

Ciudad de México.- Luego de un estudio minucioso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una lista de diferentes marcas de chocolate en polvo y de barra que engañan a los consumidores de México y por ellos serán retiradas del mercado.

En la Revista del Consumidor de enero, la Profeco explicó que estudio 32 productos diferentes: 12 tablillas de chocolate para mesa, tres tablillas sabor chocolate para mesa, 10 chocolates en polvo y siete polvos para preparar bebidas sabor chocolate.

Durante el estudio, la dependencia federal encontró una serie de irregularidades en los productos analizas, como: adicionan grasas no permitidas, como grasa de coco o palmiste; contienen menos producto del declarado en etiqueta; contienen menos azúcares; su declaración nutrimental está incompleta; contienen exceso de calorías y no lo advierten; No deberían destacar ciertas leyendas nutrimentales o de propiedad; contienen edulcorantes y no presentan la leyenda de advertencia.

Por lo anterior la Profeco decidió inmovilizar y retirar del mercado una las siguientes marcas de chocolate:

Abuelita de 270 gramos en presentación de tablilla

Don Gustavo 540 gramos en presentación de tablilla

Golden Hills 540 gramos en presentación de tablilla

Great Valuea 540 gramos en presentación de tablilla

Kekua 400 gramos en presentación de tablilla

Ibarra 270 gramos en presentación de tablilla

La Suiza 360 gramos en presentación de tablilla

Moctezuma Casero 270 gramos en presentación de tablilla

Moctezuma Original 200 gramos en presentación de tablilla

Moctezuma Uruapan Premium 250 gramos en presentación de tablilla

Selecto Brand 540 gramos en presentación de tablilla

Marcas de chocolate para mesa reducido en azúcar

Abuelita reducida en azúcar de 240 gramos en presentación de tablilla

Marcas de tablillas sabor a chocolate

Chococoa de 540 gramos

Precissimo de 220 gramos

Precissimo de 540 gramos

Marcas de chocolate en polvo

Chocolate Abuelita Granulado de 360 gramos

Choco Tavo de 350 gramos

Don Gustavo de 350 gramos

Great Value de 320 gramos

Precissimo de 180 gramos

Vaquita 375 gramos

Chocolates en polvo con edulcorantes

Don Gustavo granulado 250 gramos

Great Value granulado 250 gramos

Ibarra Cuidado Diario 327 gramos

Vitamin Choco Genius 385 gramos

Polvos para preparar bebidas sabor chocolate

Cal-c-tose de 350 gramos

Choco Choco Ibarra de 327 gramos

Choco Milk de 350 gramos

Morelia Presidencial de 357 gramos

Nesquik Opti-star de 2357 gramos

Polvos para preparar bebidas sabor chocolate reducido en azúcar