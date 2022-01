¿Te pueden obligar a pagar pruebas de Covid-19 en tu trabajo? La STPS aclara que es ilegal

México.- Ante el aumento de contagios en México, muchos trabajadores se preguntan si pueden ser obligados a pagar las pruebas de Covid-19 para acudir a sus trabajos, una duda que la Secretaría del Trabajo aclara rotundamente: es ilegal.

Mediante un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicó que los patrones no pueden obligar a sus trabajadores a pagar las pruebas de Covid-19 como requisito para laborar, según lo establecido por la legislación vigente.

"De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo", señaló la dependencia.

Bajo ninguna circunstancia el costo de las pruebas de Covid-19 debe ser trasladado a los trabajadores, sino que la empresa o patrón deben hacerse cargo de ello al tratarse de un requisito que condiciona su acceso al centro de trabajo.

La Secretaría del Trabajo le recordó a los trabajadores de México que no deben acudir a sus centros laborales o reuniones sociales si presentan síntomas de Covid-19, a fin de no exponer a otras personas a posibles contagios.

Si en tu trabajo te están obligando a pagar tu prueba de Covid-19 para presentarte, puedes presentar una queja o pedir orientación a la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) llamando al 800 717 29 42 o ingresando al sitio web http://procuraduriadigital.stps.gob.mx/.

¿Y para tramitar la incapacidad por Covid-19?

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la incapacidad de trabajo por Covid-19 puede tramitarse en línea y no está condicionada a presentar una prueba de Covid-19 positiva.

A través de sus redes sociales, el IMSS explicó que para tramitar la incapacidad laboral por Covid-19 primero hay que ingresara a la página web ims.gob.mx/covid-19/permiso o la app IMSS Digital, en el apartado "Permiso COVID-19".

Posteriormente, hay que capturar el CURP y código postal del trabajador, que deberá responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes.

Luego es necesario proporcionar los datos de contacto del trabajador, como su correo electrónico, teléfono y domicilio.

En caso de tener una prueba de Covid-19 positiva, se anexa en el trámite, pero no es necesario presentarla si no se cuenta con una, ya que el otorgamiento del permiso no está condicionado por este requisito.

Por último, se ingresa la CLABE interbancaria para recibir el pago correspondiente por la ausencia laboral.

Una vez que el IMSS otorgue el permiso Covid-19, el trabajador debe notificar a su centro laboral para justificar la ausencia.

El IMSS resaltó que tramitando en línea la incapacidad por Covid-19 se protege a las personas trabajadoras, se reducen los tiempos del trámite y se rompen cadenas de contagio, por lo que es preferible de esta forma sobre acudir personalmente a las instalaciones del instituto.