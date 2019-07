Técnicas innovadoras

El principal uso o aplicación que tiene el cultivo de tejidos vegetales es la propagación clonal, es decir, la reproducción de una planta elite, manteniendo todas sus características genéticas, y fenotípicas, señala Mayra Janeth Esparza Araiza, doctora encargada de laboratorio Fundación Produce Sinaloa AC, quien comenta este interesante tema.

Con esta técnica es posible producir un gran número de plantas en un tiempo relativamente corto, manteniendo las características de la planta madre.

Otra aplicación importante de esta técnica es en conjunto con el mejoramiento genético mediante técnicas moleculares, a través de otras técnicas como ADN recombinante y transformación, que sin el cultivo de tejidos vegetales sería imposible la obtención de plantas genéticamente modificadas. Ya sea una resistencia o una característica como mejor nutrición o calidad de nutrientes.

“Y el resguardo del material es otra aplicación de estas técnicas de cultivo de tejidos vegetales, como tipo banco de semillas”, agrega la especialista.

Ventajas

Los beneficios de este proceso son importantes. La capacidad de obtener un gran número de plantas en corto tiempo (propagación en un tiempo relativamente corto), sin la influencia de ciclos o temporadas del año.

“Las plantas que se generan mediante estas técnicas son plantas libres de patógenos y con técnicas moleculares se garantiza sean libres de virus o fitoplasma. Además es posible mantener la genética de las plantas o también es posible inducir variación genética en aquellos cultivos que así se desee”, declara la doctora Mayra Janeth.

Igualmente es una técnica que permite la regeneración y propagación de plantas haploides, las cuales se buscan en el mejoramiento genético de cultivos de interés comercial.

Se requiere tomar ciertas medidas para tener un cultivo in vitro de tejidos vegetales exitoso. Es necesario controlar las condiciones de trabajo en asepsia, tener áreas adecuadas para el cultivo y el manejo de los tejidos vegetales, ya que al ser cultivos in vitro, estos deben mantenerse en condiciones de asepsia. También es importante mantener controlado el tipo de luz y los ciclos de luz/oscuridad que se usaran para el cultivo de las plantas, así como la temperatura.

Otro aspecto importante es iniciar con tejidos jóvenes, o bien tejidos que presenten meristemos como las yemas apicales o axilares, raíces. “En caso de usar otro tipo de tejidos como hojas, cotiledones es necesario contar con los reguladores del crecimiento vegetal adecuados para inducir la regeneración a partir de tejidos diferenciados y lograr obtener plantas completas”, detalla Esparza Araiza.

Técnica

La técnica para poder realizar el cultivo in vitro se basa en la totipotencialidad celular que presentan las células vegetales, esta característica se puede encontrar en los meristemos de las plantas, por lo que el iniciar con un explante que presente este tipo de células incrementará el éxito del inicio del cultivo in vitro.

Algo escencial en el cultivo de tejidos vegetales es en medio nutritivo y la aplicación de combinaciones y diferentes concentraciones de reguladores del crecimiento, ya que de esto depende mantener vivo al tejido y dirigir el desarrollo del tejido establecido in vitro.

Entre las principales dificultades que se presentan en el proceso, se pueden encontrar mantener las condiciones de asepsia en los cultivos, el manejo de las plántulas al momento de subcultivarlos es una práctica que puede contaminar el cultivo in vitro.

Iniciar el cultivo con explantes que por naturaleza conviven con microorganismos endógenos.

Despertar la respuesta totipotencial que pueda estar presente en las células del explante inicial que se uso para establecer el cultivo in vitro, ya hay especies que no son fáciles de trabajar para su propagación en condiciones in vitro.

“Y una de las respuestas que se pueden darse en el cultivo de tejidos, la cual no es deseable, es la necrosis de los tejidos, la cual dependerá de diversos factores, como la emisión del propio explante al medio como agente oxidantes (taninos son un ejemplo de estos), que al final matara al tejido vegetal”, agrega Mayra Esparza.