Titular de la UIF propone convertir a Banamex en un banco mixto para evitar oligopolio

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aseguró que el mejor destino para Banamex es ser adquirido por un empresario que no cuente con un banco en la actualidad, ello a fin de evitar que siga creciendo el oligopolio en México.

Lo anterior, tras que Citigroup anunciara que pondrá en venta todo su negocio minorista en la república mexicana, entre el que se encuentra la marca Banamex, así como sus hipotecas, tarjetas, crédito y demás.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el ex diputado federal por Morena refirió que el mejor destino para Banamex es ser comprado por alguien que, en la actualidad, no sea ya dueño de otro grupo financiero.

En este sentido, remarcó que a fin de evitar el oligopolio, la mejor opción para Banamex sería la creación de un banco mixto, donde se encuentren múltiples empresarios asociados y el Estado.

Propone Pablo Gómez convertir a Banamex en un banco mixto/Fuente: Twitter @PabloGomez1968

"Sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio. Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y Estado. Tema de debate fuerte", refirió.

Las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se dan un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrara el interés mostrado por Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, en adquirir el negocio minorista de Citibanamex.

El mandatario federal señaló que, aunque no se cierra la posibilidad de compra a los inversionistas extranjeros, él prefiere que Banamex se "mexicanice", por lo que consideró que lo mejor es que quede en manos de empresarios mexicanos.

“Desde luego, esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en licitación extranjeros, nosotros no estamos cerrados ¿no?, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco”, mencionó el presidente López Obrador tras hacer alusión también a Carlos Slim y a Carlos Hank.

A la par, la empresa Isatek, con sede en Nuevo León, lanzó la primer oferta de compra de Banamex, ofreciendo un total de 16 mil millones de dólares de su criptomoneda, Amero, la cual se encuentra respaldada por bienes inmuebles, por un monto de 60 billones de dólares.